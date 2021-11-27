Вакцина и её авторы

Порадовал очередной присланный ролик с подробным раскладом того, кто именно числится в авторах одной из популярных российских вакцин, кто из этих людей врачи, а кто чиновники и сколько на чью долю денег от госзаказа на ту вакцину придётся, с учётом того, что врачи работали в рамках своих служебных обязанностей и все основные сливки достанутся вписанным в перечень авторов чиновникам, отчего те так насчёт вакцинации и стараются. От же ж открытие-то какое! Фантастический сюрприз. Кто бы только мог подумать, что наши начальники на стране деньги зарабатывают и только потому наверх и рвутся. Ай, как нехорошо! Все добрые люди ведь убеждены с рождения, что они там, в начальстве нашем, бескорыстно преданы идее, бестрепетны и на народ работают не покладая рук, а оно вон как…

И тут основная идея ролика состоит в том, что ни в коем случае нельзя этим злыдням дать на себе заработать, так что и вакцинироваться не надо — из принципа. К чему много кто призывает, от вполне искренних идиотов до фанатичных поклонников таких религиозных авантюристов, как экс-схиигумен Сергий, вроде актрисы Шукшиной. Впрочем, деятели культуры народ эмоциональный, нервический, так что там и Бероев в «антиваксерах» отметился, и много кто ещё. Наверное, уколов с детства очень боялись. Или работает простейший принцип, на уровне инстинкта въевшийся в подкорку: ничего, что проводит в жизнь государство, не принимать (кроме зарплат, премий, званий и прочих наград, у кого они есть). Всё прочее — зло. Оборони их от него Г-дь, праведных сих!

Что до ролика, разоблачительного и исключительно хорошо и дорого снятого, ему верится полностью. И что с того? Всегда так было. Со всем, что угодно. Вспоминается эпоха советской власти, когда папа активно изобретал и конструировал металлургическое оборудование в такой далёкой от медицины области, как непрерывная разливка стали. 40 патентов и лицензий, проданных по всему свету, от Японии до США и от Алжира до Катара. Страна на этом в 50-80 годы заработала около $ 50 миллионов чистой прибыли — по нынешним деньгам миллиарды. А он, как один из авторов (там с ним и Мясоедов с Карпекой были, и Каушанский, и другие его коллеги) — 20 тысяч рублями и столько же чеками, уже в начале 80-х получил, передавая в обязательном порядке за символическую плату авторские права государству. Причём к ним вписывали в число авторов изобретений и директоров заводов, и секретарей парткомов, и прочее начальство.

Так было всегда и они на это шли, понимая, что иначе ничего не будет реализовано, хоть тресни. В итоге всё было воплощено в железе, всё работало и до сих пор работает. Ну, разве что Ленинскую премию им троим не дали за установку для Липецка: вписали в свидетельство такую толпу начальственных рыл, что самих авторов сократили, а тут уже вышел из себя искренне болевший за них Анатолий Манохин, который такие вопросы решал в ЦК, и этого безобразия не допустил. А у дальнего родственника с Урала, дяди Зямы — Зиновия Меркинда, были жёсткие принципы и он никакого начальства к себе в соавторы не допускал. Талантлив был не меньше, чем папа, но не желал понимать, как мир устроен, хоть тресни. Так вот, все его изобретения легли под сукно. И тут вопрос не в деньгах, а в том, что или то, что ты делаешь, создавая что-то новое, будет выпущено на свет, или нет. Вот и всё.

Сволочизм это? Ага. Полнейший. Как и любое «соавторство» такого типа. Можно этого избежать? Ну, может быть где-то и можно, хотя автор таких стран не знает. Так устроена система. И, кстати, устроена она именно таким, в высшей мере несправедливым способом по всему миру. Примеры гениальных советских инженеров, учёных и конструкторов, которые, эмигрировав, обустроились бы в высших эшелонах тех стран, куда уехали, можно пересчитать по пальцам. Хотя средний уровень жизни везде разный и в Америке или Германии он по определению был и остаётся выше, чем у нас. Но с переходом у нас социализма в капитализм в самой системе ничего не изменилось. Его те же чиновники под себя и провели. Так что и с вакциной ничего нового. Не смогли бы на ней начальники заработать, не было бы никакой вакцины.