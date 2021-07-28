Масса разговоров вокруг заявления турецкого руководства о создании «тюркской армии» — для начала, Турцией и Азербайджаном. С кем она будет воевать. С кем, с кем… Не очень верится, что с Китаем, Канадой, Бразилией или ЮАР. И, кстати, кто сказал, что турецкие интеграционные, а проще говоря, имперские проекты на постсоветском пространстве, ограничатся Азербайджаном? Не ограничатся. Тем более, что там всё более, чем далеко зашло. Армия Азербайджана после Второй Карабахской войны контролируется турками. Да и не только армия. Так что, когда и если Алиеву что-то в общении с Эрдоганом не понравится, кто будет править в Баку будет решать Эрдоган, а не Алиев. Хотя, наверное, азербайджанский президент этого ещё не понял.

«Одна нация — два государства», — именно про это. Турецкое и азербайджанское лобби в России этого предпочитает не педалировать, но, похоже, что 300-летняя история российских войн и завоеваний, освоения территорий и государственного строительства в Прикаспии вернулась в исходную фазу. Войны эти были с Турцией и Персией и, как минимум, с Турцией и её сателлитами — на новом уровне и в совершенно другом геополитическом раскладе, нам в перспективе вести и придётся. Хотя вся наша «либеральная» общественность, финансово-экономический блок и «эффективные менеджеры» дружным хором будут кричать, что этого не будет, потому, что не может быть никогда. Ну, и про имперский синдром что-нибудь тоже непременно скажут.

Между тем, природа не терпит пустоты. Откуда мы, из Восточной Европы и с постсоветского пространства ушли, там непременно кто-нибудь будет, да уже и есть. И кто бы это ни был, он зачистит там всё, что напоминает о российском присутствии перед тем, как приступить к разделу собственно России, которая, с точки зрения всех, кто на неё глядит извне, имеет все шансы разделить судьбу Советского Союза. Раз уж её собственное начальство не готово восстанавливать страну, которую его предшественник сотоварищи развалил… Никому в этом мире не удаётся долго усидеть на заборе. Или туда, или сюда. Вот и с нами так. Заметно по переходу бывших «братских советских» республик с кириллицы на латиницу, борьбу с преподаванием русского языка и вымыванию русскоязычных.

Что до Эрдогана, он нас вообще воспринимает с большим прищуром. В Сирии ему Россия свергнуть Асада не дала и в Ливии мешает, но в Идлибе и курдских районах он закрепился. Крым не его, но Украина… АЭС мы ему строим и газ с нефтью поставляем. С-400 продали. Да, Карабах полностью подмять не дали, зато Азербайджан — его, и он это открыто демонстрирует. А завтра и Казахстан со Средней Азией будут его, для чего турки всё, что только можно, делают. Что до тюркских регионов собственно России, Анкара в них действует последовательно и чувствует себя более, чем уверенно. В отличие от того, на что и кого опирается Москва в Турции, где у нас в качестве визави тот же Эрдоган, а больше никого нет — и не будет. Итоговый баланс отношений целиком и полностью в его пользу. Мы торгуем. Он строит империю. Почувствуйте разницу.