Суета сует

В доме пропал интернет и на пару дней отрубились десять телеканалов — к сожалению не все из трёх десятков имеющихся, но хоть что-то. То ли обледенело с вечными прыжками температуры через плюс на минус и обратно где-то какое-то оборудование, то ли профилактические работы или авария… Но можно выдохнуть и спокойно почитать книжку, не отвлекаясь на новости, ролики со смешными котиками и прочую замануху, которая дико отвлекает. Нет, интернет — это, конечно, удобно. Жена из него рецепты таскает и уроки всяческого рукоделия, пропущенный фильм или сериал можно посмотреть, но до того он сжирает время, что в пору не телевизор, а компьютер зомбоящиком называть. И это автор ещё особо в игры не играет!

Он, автор, тоже не без греха: когда голова пухнет от писанины или нужно чего-то дождаться, включить простейший пасьянс, маджонг «Шанхайская династия» или «сапёра» — огромное искушение. Но без фанатизма. Одна-две игры и к делу. Наверное это заложено в его, автора, природе, не доводить никакое игровое увлечение или хобби до состояния, когда оно начинает сжирать всё имеющееся в наличии время, не говоря уже о деньгах. Что крайне полезно с учётом того, что время конечно и сколько часов в сутках есть — больше не прибавится. К примеру, в преферанс закончил играть раз и навсегда после того, как в 80-х их, ещё молодых специалистов, послали из ГИПРОМЕЗа на картошку, а с учётом проливного дождя и раскисших дорог в поле долго не везли: сидели несколько дней в раздолбанном местном общежитии.

Как выяснилось, пара суток непрерывной игры в преф может лично у него намертво выжечь всякое желание брать в руки карты и расписывать пулю. И это ещё они на деньги не играли и не было в компании ни одного по-настоящему профессионального игрока, все были примерно одного уровня, то есть играли откровенно плохо и делали это исключительно со скуки. И то, вскоре до того осточертело, хоть волком вой. Хорошо, что дожди кончились и их всё-таки вывезли в поля. Холодно, туман, на резиновые сапоги липнет подмосковная грязь — дело было где-то под Рузой… Одно слово, смычка города и деревни: инженеров отправили на помощь колхозникам, которым от этой помощи одна головная боль. Кто-то пьёт, закусывая, чем из дома разжился или турнепсом с соседнего поля, кто-то крутит любовные романы, кто-то и впрямь картошку собирает.

Романтика, ети её в душу, в стиле позднего социализма! Брежнева ещё не сменил Андропов, в магазинах на полках всё грустно, хотя хлеб в булочной на Кутузовском проспекте ещё отпускают не по два батона в одни руки, как будет вот-вот, и яйца в продаже ещё есть — Москва! Но с промтоварами и мясом уже напряжёнка. Так что на стройках, куда молодых специалистов тоже периодически загоняли то на месяц, то на два, и в колхозах развлечение одно — карты. Ну, или водка. Благо, про Горбачёва ещё никто слыхом не слыхивал, он где-то в провинции карьеру делал, и про «сухой закон» его тоже. Ну, а какая альтернатива? Кроссворды все заполнены, журналы из местного красного уголка зачитаны до дыр, хорошую книгу с собой из дому не возьмёшь — сопрут… Вот там бы интернет пригодился!

Но его ещё нет, и телевизора тоже нет (а хоть бы и был — на нём три-четыре канала, и то, что по ним крутят — отдельный вопрос), не пьешь, не умеешь играть на гитаре (очень было ценное умение, откуда авторская песня так популярна и была) и бросил играть в азартные игры, а никого ни на что не обязывающие романы крутить по молодости лет не умеешь и вообще девушек пока стесняешься, так что одно спасение: тренировки. Как раз каратэ к тому колхозу года три уже занимался, благо его в 1978 на какое-то время разрешили. Ну, пробежишься десяток километров по обочине шоссе, разомнёшься в лесу, каты поделаешь… Здоров тогда был, как лось, насколько сейчас понятно, хотя до горячего цеха металлургического завода «Серп и молот», снесенного мэром Собяниным под строительство «элитного жилья», ещё несколько лет было.

Вспоминать это сейчас странно, хотя в самой по себе молодости есть масса преимуществ. Ни черта в этой жизни не понимаешь, ничто не отягощает, семьи ещё нет и обязательств ни перед кем особых нет, все ещё живы — даже старшее поколение… Через год начнётся сплошной мор, и в своей семье, и у жены, с которой ещё даже не встретились и ничего друг про друга не знаем. Но на тот момент, хоть она и живёт в паре кварталов от ГИПРОМЕЗа, в своей роскошной комнате в коммуналке, которых в Москве тогда было полно, ни малейшего представления о том, как сложится жизнь, нет. Сейчас, через 40 лет понятно, что сложилась она неплохо, чтоб не сказать хорошо. И если пропал интернет и треть телеканалов, коронавирус не снижает обороты, а здоровье ни к чёрту — всё это мелочи. Суета сует и всяческая суета.