{ 27 ноября 2021 }

Не время умирать, если касса полна

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Последний (редкий случай, когда слово «крайний» звучит терпимо) фильм «Бондианы» собрал самую большую кассу года среди голливудских собратьев. Сборы потоптались по отметке в 700 млн долларов и пошли себе дальше, обгоняя гонщиков из «Форсажа» (733 против 725).

Отметить можно солидный вклад зарубежных сборов: люди всего мира не отказали себе в желании поглазеть, как Дэниел Крейг уходит в закат, и международные кассы собрали почти 580 миллионов (в США — 154). Стратегия бесконечных переносов, кажется, оказалась выигрышной: прокат не спустили в стриминги, не всунули торопливо в хлипкое окошко между волнами (как «Довод»), а дождались действительно удачного момента и собрали, пожалуй, не меньше, чем заслуживало само кино.

Что будет дальше — не знают даже букмекеры. Наш фаворит неизменен и предсказуем — Генри Кавилл, как раз дозревший, наконец, до образа Бонда. В мире пляшущих трендов, где за Бонда-азиата обидятся негры, а на мисс-Бонд не пойдут смотреть мужики — стоит все-таки делать ставку на классику. Особенно когда речь идет о франшизе, побеждающей время и не готовой умирать никогда.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Не время умирать» в швейцарских Альпах

    2. «Не время умирать» в швейцарских Альпах

    «Джемс Бонд-25» представят в конкурсной программе международного кинофестиваля в Цюрихе. И это говорит о том, что авторы фильма делают всё, чтобы он собрал кассу, поскольку, как мы не раз писали, из-за раздувшегося бюджета его ждёт коммерческий провал. Примечательно, [Читать...]


  2. “ЕСЛИ ВРЕМЯ ПРИШЛО, УХОДИ”

    3. “ЕСЛИ ВРЕМЯ ПРИШЛО, УХОДИ”

    Эти строки должны были лечь в будущие, незавершенные песни Виктора Цоя. Строки, так и не ставшие песнями… Вряд ли в подобном случае уместно сослагательное наклонение: а что было бы если бы… Можно долго гадать, какой бы вид приобрели [Читать...]


  3. Умирать не хочется

    4. Умирать не хочется

    Умирать не хочется, хотя и придётся. Никто в этом мире не бессмертен, и каждому отпущен свой срок. Продлевай его, не продлевай… Всё равно, с каждым годом становишься немного слабее, можешь позволить себе немного меньше и чувствуешь себя немного [Читать...]


  4. Алексей Вишня: «Если бы у нас были в то время такие технологии, «Кино» звучало бы безупречно»

    5. Алексей Вишня: «Если бы у нас были в то время такие технологии, «Кино» звучало бы безупречно»

    КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОН 30 ЛЕТ НЕ ВЫСТУПАЛ В МОСКВЕ? — А я вообще никогда не выступал в Москве. Число 30 взялось из воздуха, ровно столько лет назад меня пригласили на квартирный концерт с Петром Мамоновым во втором [Читать...]


  5. Не время выходить, не время зарабатывать

    6. Не время выходить, не время зарабатывать

    Проект «Джеймс Бонд 25» не стремится на большие экраны. Выйдет в России 30 сентября, но это ещё не точно. И всё дело уже не в коронавирусе, а в жадности продюсеров. Теперь, чтобы окупиться в прокате, ему нужно собрать [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»