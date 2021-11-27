Не время умирать, если касса полна

Последний (редкий случай, когда слово «крайний» звучит терпимо) фильм «Бондианы» собрал самую большую кассу года среди голливудских собратьев. Сборы потоптались по отметке в 700 млн долларов и пошли себе дальше, обгоняя гонщиков из «Форсажа» (733 против 725).

Отметить можно солидный вклад зарубежных сборов: люди всего мира не отказали себе в желании поглазеть, как Дэниел Крейг уходит в закат, и международные кассы собрали почти 580 миллионов (в США — 154). Стратегия бесконечных переносов, кажется, оказалась выигрышной: прокат не спустили в стриминги, не всунули торопливо в хлипкое окошко между волнами (как «Довод»), а дождались действительно удачного момента и собрали, пожалуй, не меньше, чем заслуживало само кино.

Что будет дальше — не знают даже букмекеры. Наш фаворит неизменен и предсказуем — Генри Кавилл, как раз дозревший, наконец, до образа Бонда. В мире пляшущих трендов, где за Бонда-азиата обидятся негры, а на мисс-Бонд не пойдут смотреть мужики — стоит все-таки делать ставку на классику. Особенно когда речь идет о франшизе, побеждающей время и не готовой умирать никогда.