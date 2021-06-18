Умирать не хочется, хотя и придётся. Никто в этом мире не бессмертен, и каждому отпущен свой срок. Продлевай его, не продлевай… Всё равно, с каждым годом становишься немного слабее, можешь позволить себе немного меньше и чувствуешь себя немного хуже. А как посмотришь на стариков, оставшихся совсем без сил, такой ужас охватывает… И ведь не избежать этого, хоть тресни. Но, повторим, жить всё равно хочется, какие бы проблемы ни сопровождали пожилой возраст, а тем более старость.

Во-первых, интересно, что дальше будет. Во-вторых, дети и внуки. Опять же, жена. Как она без тебя останется? Когда она болеет, переживаешь за неё — лучше бы самого накрыло. Когда сваливаешься ты — переживает она. По молодости не всегда понимаешь, до чего важно не быть одному, но с годами… Нет, есть, конечно, принципиальные бюрюки. Старые холостяки есть или старые девы, которые, не создав семью в молодые годы, пока желания горячили кровь, а ни о чём плохом в принципе не задумывался, в зрелую пору не хотят покидать привычную зону комфорта. Но это всё-таки исключение.

Опять же, друзья. Даже когда видитесь редко, само ощущение того, что они у тебя есть так согревает… Родные — то же самое. Тут, конечно, вопрос: всякая бывает родня и всякое бывает в жизни, но если у вас нормальные отношения — жалко их расстраивать. Домашние питомцы — ещё один якорь. Если жену и детей страшно оставить без своей поддержки, пока можешь её оказать, то уж невинное существо, которое тебя бескорыстно любит и целиком и полностью от тебя зависит… Великое дело, когда их кто-то может взять под опеку после тебя. А если нет?!

Ну, и, опять же, дела. У каждого они свои. Кто-то пишет картины и книги, снимает кино и ставит спектакли. Кто-то выращивает цветы или ухаживает за садом. Кто-то руководит людьми, неважно, происходит это в маленьком коллективе, где все всех знают, или в огромной корпорации. А кто-то руководит целой страной, притом, что тоже не бессмертен. Сил и желаний всё меньше, а бросать всё на произвол судьбы — не дело. И при этом смерти особо не боишься. Так, избегаешь её, конечно… И завещаний мы не пишем. Не привыкли. Не наша традиция.