Минкульт расчищает дорогу креативным индустриям

Благодаря трудам Минкульта в нашем законодательстве впервые представлен проект закона, который поможет креативной экономике совершить рывок в развитии. Соответствующий документ размещен на Федеральном портале и дает первые определения предпринимательству и креативным индустриям.

В фокусе внимания не сырье, не работы и услуги — а именно интеллектуальная собственность. Минкульт предлагает измерять капитализацию компаний по принципу оценки интеллектуальной собственности. Это важно, потому что в России отсутствует развитый рынок интеллектуальных правил зачастую нематериальные активы не могут использоваться в качестве залога или подтвердить капитализацию.

Все это — часть единого стратегического подхода, сформулированного АП в сотрудничестве экспертным, предпринимательским и творческим сообществами. Акцент сейчас делается именно на предпринимательстве, ведь для некоммерческих организаций механизмы поддержки уже созданы.

Более того, разграничение поможет и «бедным художникам», ведь с ними перестанут конкурировать все, кто нацелен на прикладной креатив, а не чистое творчество — на создание конкурентного, экономически ценного продукта, а не рискованную самобытную самореализацию потенциальных гениев.