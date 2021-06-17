{ 17 июня 2021 }

Отрывки катарсиса: короткометражки Дэвида Линча

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Недавно фильму «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча исполнилось 20 лет, в связи с чем различные киноиздания опубликовали большие материалы с ностальгией и дотошными разборами. Мы верим, вам этого и так хватает. Писать большой юбилейный пост сейчас не имеет никакого смысла, поэтому мы решили рассказать вам о другой стороне работы Линча — короткометражках. Несмотря на ограниченный хронометраж, короткий метр американского режиссёра интересен не менее, чем полнометражные картины. О существовании короткометражек Линча знают только самые преданные фанаты, так что сегодня попытаемся исправить это недоразумение!

«Шестеро заболевают» (1966)

Короткометражка «Шестеро заболевают» является дебютной работой Линча. Идея создания пришла ему ещё в университете. Линча интересовала связь между картинкой и звуком. Он нарисовал полотно с шестью мужчинами, зациклил рёв сирены и начал экспериментировать. На протяжении 4 минут картинка беспрерывно меняется: у мужчин начинается тошнота, а в зрителе растёт непреодолимая тревога. Простенькая работа, в приципе, предопределила психоделический стиль режиссёра, обозначив рамки допустимой мерзости и безумия.

«Бабушка» (1970)

Это, наверное, наиболее удобоваримая короткая картина Линча. Здесь проклёвывается вполне понятный сюжет о проблемах современной семьи, пропасти между поколениями и тому подобное. Вместе с этим, «Бабушка» обладает характерной жуткой атмосферой линчевского ужаса: напоминающие диких зверей, родители, рукотворная подсознательная бабушка и взрыв агонизирующего бреда. От Линча ничего больше и не требуется.

«Кролики» (2002)

То ли насмешка старого панка над семейными ситкомами, то ли история о загробной жизни: у «Кроликов» много смыслов и предпосылок, копаться в которых — отдельный вид досуга. Скажем лишь одно, эта короткометражка из 9 серий создала вокруг себя секту “культурных археологов”, ищущих в картине скрытые символы и ответы. Концентрированный страх, непонимание и путаница: «Кролики» — идеальный вариант для получения уникального зрительского опыта.

«Страна дураков» (2002)

Дэвид Линч часто прибегает к анимации, но, как и ожидалось, делает это на свой лад. Мультфильмы режиссёра минималистичны, там вы не найдёте голивудского размаха. «Страна дураков» выглядит, как нарисованная в пэйнте работа третьеклассника, но это только придаёт больше необходимого абсурда. История об американском дураке, издевающемся над своей семьёй, беспросветно употребляющего алкоголь, вечно грязного и рыгающего — идеальная сюрреалистическая сатира над западным обществом потребления.

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