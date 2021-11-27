Дольф Лундгрен готовит документальный фильм о самом себе

Биография у этого голливудского актёра средней руки местами действительно интересная. Изначально будучи слабым ребёнком, он стал профессиональным каратистом. Неоднократно побеждал на мировых первенствах. Служил в Шведских вооружённых силах. Работал вышибалой в сиднейском ночном клубе и чуть было не стал в этот период доктором наук в области химического машиностроения. Но певица Грейс Джонс не дала молодому учёному развить свой талант и взяла его с собой в качестве телохранителя в Нью-Йорк. Так началась актёрская карьера Дольфа.

Проблема в том, что далее всё было очень даже банально. Небольшие роли, прорыв карьеры после роли Ивана Драго, «болезнь Уиллиса-Кейджа», когда к 50 годам герой боевика теряет популярность и скатывается до работы с малоизвестными режиссёрами. А затем случился тепло принятый критиками триквел «Универсального солдата» и «Неудержимые». Ну и, конечно, хорошо оценённый зрителями «Аквамен». А недавно — ещё и расширенная версия «Рокки 4».

В общем-то, на этом всё. Так что если документалка всё-таки окажется интересной, можно считать, что «Дольф» нас действительно удивил.