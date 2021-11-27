{ 27 ноября 2021 }

Адель напомнила, что такое альбом

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Певица Адель долго молчала, а затем поделилась-таки своими личными переживаниями в очень лиричном, атмосферном и почти что депрессивном альбоме «30». Вполне себе молодая по годам, Адель — дитя старой школы, а потому не только позволила себе 250 недель тишины (за это время любую трендовую звездулю банально забудут), но еще и альбом сконструировала с душой: песни располагаются в максимально верном для «восприятия истории» порядке, помогая вместе с надрывно бодрящейся Адель тонуть в океане мелодраматической (но до экзистенциальной не дотягивающей) тоски.

Альбом попадает на Spotify — продукт уже нового поколения, игрового: где альбомы умерли, а слушателям прикольнее, когда треки воспроизводятся в случайном порядке, и в конце каждой песенки можно занимательно пофантазировать, какие ноты выплеснутся на тебя по ее завершении. И можно представить эстетический шок Адель, когда она услыхала, сколь нещадно кромсает рандомный робот ее живое творение.

Певица попросила сделать для нее исключение, и хоть медиа-гиганты все реже идут на поводу у исполнителей, Адель на сей раз услышали и «шаффл» убрали. Взаимно попиарились, все довольны, и теперь интересно подождать, когда Spotify, метя границы своей территории, откажет следующему исполнителю, автоматически создавая немодный сейчас прецедент «есть Адель, а есть остальные».

НЕВМИНКУЛЬТ


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