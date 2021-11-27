Вот и ещё одно классическое произведение европейской культуры не выдержало испытания современной, дошедшей до полного маразма толерантной политкорректностью. Берлинский балет больше не будет «Щелкунчика» ставить: там номера с маврами есть и с китайскими танцами. Ах, это же расистский грим и расистские танцы… В общем, всё, как сейчас принято в Соединённых Штатах, откуда это моровое поветрие и на Европу свалилось. Европейские левые же никак не могут не скопировать американских. Они без этого ни вздохнуть, ни охнуть не в силах. Как следствие, мы имеем то, что имеем и не имеем всего того, чего иметь уже не будем. Хотя новые хунвейбины пока ещё людей не калечат и не убивают — по крайней мере, в массовом порядке. Спасибо им и на этом.

Нет, в культурном истеблишменте по обе стороны Атлантики ещё остались нормальные люди, хотя достаточно храбрых для того, чтобы не скрывать свои взгляды перед лицом примитивной вакханалии, которую устраивает толпа разнузданной шпаны и извращенцев всех типов и видов, прикрывающихся борьбой за расовое и гендерное равноправие, немного. Но среди них есть Клинт Иствуд и Джоан Роулинг — уже хлеб. А то было бы совсем тошно на душе. С другой стороны, выдающийся, независимый и самодостаточный человек может позволить себе идти против течения, а что делать трусоватому обывателю от культуры? Проще не связываться. Так что до свидания, «Щелкунчик», а может быть и прощай. По крайней мере, в Берлине его вряд ли скоро поставят.

В итоге из науки вычеркнуты целые направления, которые занимаются человеком во всём его расовом и этническом разнообразии, что даёт великолепную возможность свободно развиваться всем возможным разновидностям мракобесия и расизма, которые только можно придумать. Что до культуры — тут нужно пересматривать всё, что только создало человечество за время своего существования, от литературы и театра до живописи и скульптуры. Впрочем, этим на Западе уже вовсю тамошние ревнители новой этики и занимаются. Что-то цензурируют, что-то переименовывают, что-то запрещают… Такое впечатление, что это крысы во главе с крысиным королём решили Щелкунчику последний бой дать. И тут уж, кто кого. То ли разум победит безумие, то ли наоборот — не навсегда, но явно очень надолго…