{ 27 ноября 2021 }

Берлинский балет больше не будет «Щелкунчика» ставить

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Вот и ещё одно классическое произведение европейской культуры не выдержало испытания современной, дошедшей до полного маразма толерантной политкорректностью. Берлинский балет больше не будет «Щелкунчика» ставить: там номера с маврами есть и с китайскими танцами. Ах, это же расистский грим и расистские танцы… В общем, всё, как сейчас принято в Соединённых Штатах, откуда это моровое поветрие и на Европу свалилось. Европейские левые же никак не могут не скопировать американских. Они без этого ни вздохнуть, ни охнуть не в силах. Как следствие, мы имеем то, что имеем и не имеем всего того, чего иметь уже не будем. Хотя новые хунвейбины пока ещё людей не калечат и не убивают — по крайней мере, в массовом порядке. Спасибо им и на этом.

Нет, в культурном истеблишменте по обе стороны Атлантики ещё остались нормальные люди, хотя достаточно храбрых для того, чтобы не скрывать свои взгляды перед лицом примитивной вакханалии, которую устраивает толпа разнузданной шпаны и извращенцев всех типов и видов, прикрывающихся борьбой за расовое и гендерное равноправие, немного. Но среди них есть Клинт Иствуд и Джоан Роулинг — уже хлеб. А то было бы совсем тошно на душе. С другой стороны, выдающийся, независимый и самодостаточный человек может позволить себе идти против течения, а что делать трусоватому обывателю от культуры? Проще не связываться. Так что до свидания, «Щелкунчик», а может быть и прощай. По крайней мере, в Берлине его вряд ли скоро поставят.

В итоге из науки вычеркнуты целые направления, которые занимаются человеком во всём его расовом и этническом разнообразии, что даёт великолепную возможность свободно развиваться всем возможным разновидностям мракобесия и расизма, которые только можно придумать. Что до культуры — тут нужно пересматривать всё, что только создало человечество за время своего существования, от литературы и театра до живописи и скульптуры. Впрочем, этим на Западе уже вовсю тамошние ревнители новой этики и занимаются. Что-то цензурируют, что-то переименовывают, что-то запрещают… Такое впечатление, что это крысы во главе с крысиным королём решили Щелкунчику последний бой дать. И тут уж, кто кого. То ли разум победит безумие, то ли наоборот — не навсегда, но явно очень надолго…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Балет в Китае больше, чем балет

    2. Балет в Китае больше, чем балет

    Что получится если собрать воедино 210 человек: акробатов и балерин и заставить их работать в строжайшей секретности три года? Несколько лет назад на XXVI Международном цирковом фестивале в Монте-Карло два одаренных китайских акробата – супружеская пара Вей Баохуа [Читать...]


  2. Даниэль Брюль будет ставить палки в колеса Капитану Америке

    3. Даниэль Брюль будет ставить палки в колеса Капитану Америке

    Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки») получил роль злодея в третьей части кинофраншизы о Капитане Америка по мотивам комиксов Marvel. Бороться с мировым злом Капитану Америке (Крис Эванс) помогают Железный человек (Роберт Дауни-младший) и Черная пантера (Чэдвик Боузман). Последний впервые [Читать...]


  3. КАПИТАН БОЛЬШЕ ТАНЦЕВАЛ, КУЗЬМИН БОЛЬШЕ ПЕЛ, РОБИ БУДЕТ И ТАНЦЕВАТЬ, И ПЕТЬ

    4. КАПИТАН БОЛЬШЕ ТАНЦЕВАЛ, КУЗЬМИН БОЛЬШЕ ПЕЛ, РОБИ БУДЕТ И ТАНЦЕВАТЬ, И ПЕТЬ

    Ночное шоу “Арлекино” два уик-энда кряду опрокидывало обвинение в том, что оно есть классическая иллюстрация гвоздевого выражения всех критических разносов – “триумф костюма над содержанием”. В первую череду выходных владельцы шоу залучили к себе одного из рекордсменов забугорных [Читать...]


  4. СТИХОВ МНОГО, А БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

    5. СТИХОВ МНОГО, А БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

    Поэт Николай Зиновьев любим и теми, кто хоть что-то понимает в поэзии, и теми, кто умеет петь стихи, – эстрадными артистами. Песни на стихи Зиновьева исполняют Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, Лайма, Азиза. Николай Зиновьев владеет словом [Читать...]


  5. Ханс Циммер больше не будет писать музыку для супергероев

    6. Ханс Циммер больше не будет писать музыку для супергероев

    Композитор Ханс Циммер заявил, что больше не будет писать музыку для фильмов о супергероях. – Я делал «Бэтмен: Начало» с Крисом (режиссером фильма Кристофером Ноланом. — Прим. Ред.) 12 лет назад. И если для вас Трилогия о Темном рыцаре – [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»