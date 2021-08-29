«Не время умирать» в швейцарских Альпах

«Джемс Бонд-25» представят в конкурсной программе международного кинофестиваля в Цюрихе. И это говорит о том, что авторы фильма делают всё, чтобы он собрал кассу, поскольку, как мы не раз писали, из-за раздувшегося бюджета его ждёт коммерческий провал.

Примечательно, что на этой площадке никакое кино об агенте 007 ранее никогда не показывали (правда, и фестиваль существует лишь с 2005 года). Да и в целом, профиль совершенно иной, блокбастеру здесь не место. Просто программе кинофестиваля не хватает материала, и организаторам приходится расширять границы, идти на уступки.

Впрочем, «Не время умирать» многие всё равно ждут. В своём жанре это наверняка будет интересное кино. А скромные показатели сборов на съёмки продолжения не повлияют.