{ 29 августа 2021 }

«Не время умирать» в швейцарских Альпах

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

«Джемс Бонд-25» представят в конкурсной программе международного кинофестиваля в Цюрихе. И это говорит о том, что авторы фильма делают всё, чтобы он собрал кассу, поскольку, как мы не раз писали, из-за раздувшегося бюджета его ждёт коммерческий провал.

Примечательно, что на этой площадке никакое кино об агенте 007 ранее никогда не показывали (правда, и фестиваль существует лишь с 2005 года). Да и в целом, профиль совершенно иной, блокбастеру здесь не место. Просто программе кинофестиваля не хватает материала, и организаторам приходится расширять границы, идти на уступки.

Впрочем, «Не время умирать» многие всё равно ждут. В своём жанре это наверняка будет интересное кино. А скромные показатели сборов на съёмки продолжения не повлияют.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Рай»: Вставай, пора умирать

    2. «Рай»: Вставай, пора умирать

    «Попытка создать рай на земле неизбежно приводит к созданию преисподней» (Карл Поппер).   Допустим, есть только «сейчас» и «тогда». «Сейчас» – это все мы с вами, живые люди, имеющие телесную оболочку. «Тогда» – это люди уже ныне не живущие, со всеми [Читать...]


  2. Умирать не хочется

    3. Умирать не хочется

    Умирать не хочется, хотя и придётся. Никто в этом мире не бессмертен, и каждому отпущен свой срок. Продлевай его, не продлевай… Всё равно, с каждым годом становишься немного слабее, можешь позволить себе немного меньше и чувствуешь себя немного [Читать...]


  3. Роман Архипов: «Я предупреждал Виктора Дробыша, что не собираюсь умирать в составе «Челси»

    4. Роман Архипов: «Я предупреждал Виктора Дробыша, что не собираюсь умирать в составе «Челси»

    ПОЧЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАЛСЯ В ТРОЯ ХАРЛИ? — «Роман Архипов» — непроизносимый набор звуков для американцев. Ассистентка продюсера Рэнди Джексона, который согласился работать со мной, увидела мое фото и сказала: «О! Трой!» Потом и фамилия появилась, ее выбрали американцы, тоже [Читать...]


  4. Не время выходить, не время зарабатывать

    5. Не время выходить, не время зарабатывать

    Проект «Джеймс Бонд 25» не стремится на большие экраны. Выйдет в России 30 сентября, но это ещё не точно. И всё дело уже не в коронавирусе, а в жадности продюсеров. Теперь, чтобы окупиться в прокате, ему нужно собрать [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»