{ 29 августа 2021 }

Грэмми не вернёте?

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

В 1990-м году поп-дуэт Milli Vanilli получили «Грэмми», однако уже через несколько месяцев статуэтку пришлось вернуть. Как так получилось? Дело в том, что при создании группы продюссер Фрэнк Фариан выбрал «лицами группы» двух красавцев-танцоров — Роба Пилатуса и Фабриса Морвана. Сами парни не пели, а лишь выступали на сцене под фанеру, которую записывали разные певцы. Когда обман раскрылся, команде не оставалось ничего, кроме как принять поражение, вернуть деньги за проданные пластинки и… Грэмми тоже вернуть.

Шум Гамм


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