В 1990-м году поп-дуэт Milli Vanilli получили «Грэмми», однако уже через несколько месяцев статуэтку пришлось вернуть. Как так получилось? Дело в том, что при создании группы продюссер Фрэнк Фариан выбрал «лицами группы» двух красавцев-танцоров — Роба Пилатуса и Фабриса Морвана. Сами парни не пели, а лишь выступали на сцене под фанеру, которую записывали разные певцы. Когда обман раскрылся, команде не оставалось ничего, кроме как принять поражение, вернуть деньги за проданные пластинки и… Грэмми тоже вернуть.
{ 29 августа 2021 }
Грэмми не вернёте?
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