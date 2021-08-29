«Глина № 4» креативнее Петра с рулем, а потому останется в Москве

Сергей Собянин коротко и ясно ответил архаичным варварам (вроде нас), ничего не смыслящим в искусстве и ополчившимся на объект мирового уровня в лице скульптуры Фишера на Болотной.

— Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. «Третьяковка», вот, например, креативная или нет? Или у нас только «Гараж» креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только «Глина» — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что «Глина». Потому что, как мне сказали, «Глина» через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле, — сказал мэр Москвы.

Его позиция подкреплена мнением Артемия Лебедева, который обозначил «Глину» как «очень философское, очень глубокое высказывание скульптора». Понятно, что и директор V-A-C Тереза Мавика нашла красивые слова, пояснив, что произведение Фишера — «абстрактно и приглашает зрителя наполнить его своим собственным содержанием и ассоциациями». Дескать, если увидели фекалии в чем-то крайне на них похожем, то это лишь отражение вашей личности, а художник здесь узрит красоту, любовь и тайные смыслы.

Мы склонны верить, что «миллионы мух не могут ошибаться», и если ассоциации у 90% людей возникают очень четкие и единые, то вряд ли дело именно в самих этих людях. Но что ж поделать — будем учиться видеть красоту во всем, чем сейчас творят креативные художники. Только один вопрос к уважаемому мэру: «гей-парады в городах мира тоже более востребованы, чем Петр, и явно покреативнее; может тогда и их на Болотную вернем — там, в принципе, самое место?»