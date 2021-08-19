{ 19 августа 2021 }

Не время выходить, не время зарабатывать

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Проект «Джеймс Бонд 25»

Проект «Джеймс Бонд 25» не стремится на большие экраны. Выйдет в России 30 сентября, но это ещё не точно. И всё дело уже не в коронавирусе, а в жадности продюсеров. Теперь, чтобы окупиться в прокате, ему нужно собрать не менее $930 млн. Хотя, скорее всего, даже больше. Значительная часть сборов — это Китай, где у прокатчиков совсем другие аппетиты.

А всё потому, что «Не время умирать» — самый дорогой кинопроект в истории. Вместе с рекламным бюджетом и расходами на досъёмки, когда нужно было «обновить» старые Нокии, он обошёлся в $464 млн. Ближайший соперник — «Пираты Карибского моря: На странных берегах» 10 лет назад стоил с учётом инфляции $430 млн и окупился.

Фильму с Дэниелом Крейгом это не грозит. Недавний «Форсаж 9» собрал $663 млн, и его создатели «выехали в ноль только за счёт почти вдвое меньшего бюджета. Так что дистрибьюторам — United Artists и Universal Pictures — самое время договариваться с онлайн-платформами по всему миру, чтобы как можно дороже продать права на фильм и выпустить его в сеть как можно раньше.

НЕВМИНКУЛЬТ


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