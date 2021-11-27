Дженнифер Лопес доверила себя первому встречному

Это Сергей Михалок вызывает на сцену зрителей, чтобы их избить, а у Дженнифер Лопес подход в корне иной. Когда жених изменил ей буквально перед свадьбой, певица прямо на концерте объявила, что выйдет замуж за первого, кто сейчас скажет «да», после чего с вызвавшимся смельчаком в лице учителя математики пытается притереться характерами, надеясь этим трением воспламенить остывшее сердце.

На всякий случай уточняем: речь идет не о жизни, а о сюжете новой романтической комедии, пускай Лопес и играет там почти что саму себя. Фильм под названием «Первый встречный» заявлен в релиз на февраль (аккурат к валентинкобесию), а сейчас зрителя разогревают первыми трейлерами.

Большой экран слегка отвык от Джей Ло. Это можно было использовать для попытки найти себя в необычном для зрителей образе, но Лопес решила не искать сложных путей, а вернуться в жанре, где всегда была объективно хороша. Откровений от картины ждать не советуют, да мы и не ждали — Дженнифер Лопес всегда брала другим, умея так упростить жизнь, что и личные драмы начинали восприниматься чуть проще.