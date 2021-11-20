Минкульт проверит «Новую школу МХАТ» на соответствие бренду

Ольга Любимова на встрече с Владимиром Кехманом обсудила целый ряд проектов театра, не связанных с его уставной деятельностью. Особое внимание заслужила «Новая школа МХАТ» — совместная учебная программа с университетом «Синергия».

Вопроса, собственно, два: легитимность подобных услуг и их качество. Оба параметра решили проверить, желая выяснить, не пострадали ли люди, поверившие бренду, имени театра, и заплатившие деньги за обучение.

Времени удобнее не будет: фиксация старых грешков (как и достижений) МХАТа именно сейчас поможет новому руководителю избежать ассоциации с делами предшественников. Именно так и следует принимать дела, показывая также, что уход руководства — не обнуляет навороченных им дел, и проверять готовы и задним числом. Кроме того, осознанно или нет, а получился толковый пиар-ход для обновленного театра. Теперь любые образовательные проекты в период правления Кехмана как бы получают негласный знак соответствия бренду — ведь это проекты, которые проверяют на высшем уровне.

Был ли подобный умысел — скоро узнаем. Если старые школы закроют, а новые не появятся, то, стало быть, от театра действительно просто отсекали всё лишнее.