Беспринципные и безынтересные

Ознакомились с первыми сериями нового сезона «Беспринципных» — и, как всегда, имеем что сказать.

В целом, все осталось на своих местах. Олигархи, чиновники и содержанки продолжают соревноваться в глупости положений и пытаться делать вам смешно. Что стоит отметить отдельно — на этот раз Александр (Бесприн)Цыпкин сделал невозможное и явил воочию самые мерзкие стороны своих персонажей. Прям настоящая Кунсткамера.

Хотите комедии? Пожалуйста. Герой Павла Деревянко симулирует смертельную болезнь, чтобы симпатичная медсестра трахнула его из жалости. Бесхребетный персонаж Виторгана подкладывает под малолетнего сына шлюху, а потом не может выгнать ее из дома. Боевой генерал Николая Фоменко устраивает скандал на «прогрессивном» гей-спектакле, но под напором жены-мегеры чуть не на коленях ползет к режиссеру содомской постановки извиняться. Смешно? Продолжаем?

К сожалению, нам открылось очень стыдное зрелище, смотреть которое дальше не позволяет… не знаем даже. Чувство собственного достоинства, что ли. Не то, чтоб мы какие-то оголтелые поборники нравственности — не настолько. Просто есть неиллюзорное опасение, что такими темпами удовлетворять изощренные вкусы московской элиты в следующем сезоне начнут карлицами и домашними животными. А что? Модно, прогрессивно. Для юмора большой простор, опять же…

Когда сериал только запускался, в ковидный дефицит проектов, тема охреневших мажоров с Патриарших выстрелила нормально. Сейчас цыпкинские Патрики скатились в пошлость ради пошлости и уже не смешат — скорее, наоборот. Похоже, золотая кобыла все же издохла. Пора бы с нее слезать.