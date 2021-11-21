{ 21 ноября 2021 }

Гарри Поттера забрали у матери, чтобы отдать в семью трансгендеров

Рубрики: [Telegram]  [Книги]  

Уже несколько дней полыхают огненные шары вокруг Хогвартса. HBO Max анонсировал спецэпизод в честь 20-летия первого фильма о Гарри Поттере. На юбилей поназвали всех причастных вплоть до грузчиков декораций, и лишь одну персону уверенно из списков вычеркнули — Джоан Роулинг.

Ну да, ну да. Вроде именно эта дама когда-то набросала макет для будущего сценария фильма (назвав его книгой), но зачем она нужна на празднике, эдакая бука? Трансгендеров британская вредина не принимает, а ведь таковые на юбилее наверняка будут (квота же есть), и зачем обижать их чувства присутствием этой Роулинг?

От «мамы Гарри Поттера» за последние годы открестились уже почти все, кто угодно: от создателей игры по книге до исполнителей главных ролей франшизы. Когда-то яростно заигрывающая с феминистками и геями, нового витка безумия Роулинг не вынесла и трансгендеров не приняла, а потому и стала объектом нового любимого заклинания западной тусовки. Взмах волшебного карандаша, дружное «Сальвио Гексиа» — и абсолютно, категорически главный человек во всей истории Гарри Поттера становится невидимкой.

Но сын за мать не отвечает, так что самого Гарри травля не касается — уж больно много на нем можно заработать и без Роулинг.

НЕВМИНКУЛЬТ


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