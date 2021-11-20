Обращение руководства Соединённых Штатов к Японии, Индии, Китаю (!) и Южной Корее с просьбой вывести на рынок часть запасов нефти из их национальных стратегических резервов на фоне категорического отказа в увеличении добычи со стороны членов соглашения «ОПЕК +», которых Вашингтон попробовал заставить это сделать для того, чтобы цены на мировом рынке упали, характеризует новый этап отношений в мировой экономике, когда американцы уже не могут диктовать тем, кому ещё недавно достаточно было просто намекнуть, и они с готовностью соглашались на любые их предложения, а те, кого они сейчас просят, отмалчиваются и вовсе не обязательно пойдут им навстречу. Абсолютно новая и совершенно непривычная для них ситуация.

Характерно, что позиция таких разных нефтедобывающих стран, как Россия, Иран и Саудовская Аравия, у каждой из которых собственные интересы и собственные отношения с Америкой, от откровенно враждебных (к слову, по американской инициативе) до стратегического партнёрства (которое, впрочем, сегодня мало чего стоит — времена Франклина Делано Рузвельта давно прошли, а Трамп и Байден сильно обесценили это понятие), совпадают. Просьба американской администрации обращена к странам, которые целиком и полностью зависят от внешних источников углеводородов, так что зачем им всем, особенно Китаю, рисковать, растрачивая свои стратегические запасы сырья ради американских комбинаций, абсолютно неясно. Тем более, что непонятно, что из этих комбинаций в итоге выйдет.

В этом мире существует такая вещь, как кредит доверия, он же кредитная история. Она или хорошая, или плохая, а у сегодняшних Соединённых Штатов с этим большие проблемы. Причём вопрос не только в экономике, как таковой. Политическая и военная составляющие во всём этом тоже присутствуют, а они у нынешней Америки таковы, что до крайности негативно влияют на отношение к её просьбам. Нет, для кого-то, кто ещё не до конца понял динамику идущих в мире процессов, не исключено, американский президент всё ещё номер один на планете и его слово закон, но для всех остальных… Чрезвычайно любопытный расклад. Причём Соединённые Штаты сами по себе один из крупнейших производителей нефти и держателей её резерва в мире. Ну, так и справлялись бы сами с ценовой ситуацией. Чего всем остальным голову морочить?