Балаган-Unlimited на руинах МХАТ

Ольга Бузова за время репетиций, видимо, многому научила руководителей МХАТ им. Горького, передав им свою главную суперсилу: не извиняться, не соглашаться с критикой и уверенно стоять на своем, даже если горячо облажался.

По данным портала госзакупок, МХАТ заключил с Ольгой новый контракт: в сентябре, в дни, пожелавшие остаться неизвестными, публику настигнут еще два спектакля «Чудесный грузин» с приглашенной звездой «Дома 2». Ольга снова получит за это почти полмиллиона рублей, а худрук Бояков продолжает настаивать, что спектакль всем очень понравился. Чувствуете, как в воздухе носится страшный дух праздника?

К слову, мы напрасно связываем такой ошеломительный успех с одними только Бояковым и Бузовой. Есть еще один человек, которого благодарить за этот подарок человечеству можно и нужно. Автором пьесы «Чудесный грузин» значится Андрей Назаров. Он же сценарист фильмов «Зоя», «Танки», а по совместительству еще и советник Владимира Мединского в РВИО. Так что Андрей Владимирович в полной мере несет бремя успеха наряду с этими двумя, которые на Б.

Фото Лилии ШАРЛОВСКОЙ.