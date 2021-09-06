{ 6 сентября 2021 }

МХАТ понес культуру в массы

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

МХАТ им. Горького вместо агрессивного пиара понес культуру в массы и отправился на гастроли в Крым. В республике гостей встречают с особым пиететом, так как театр занимает особое место в истории региона. Именно с Ялты в 1900 году Россия начала открывать для себя МХАТ.

Тогда МХАТ впервые приехал на полуостров, потому что Чехов из-за слабого здоровья не мог быть в Москве. Станиславский в шутку говорил, что если писатель не может прибыть в столицу, то театр приедет к нему. В этом году спектакли будут идти до 12 сентября.

В Симферополе площадкой выбран Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького, где покажут пьесу «Некурортный роман» и постановку «Полоумный Журден» по Булгакову.

Во Дворце культуры рыбаков в Севастополе — «Не все коту масленица» Островского, а Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского — «Леди Гамильтон». Во Дворце культуры «Корабел» в Керчи покажут спектакль «Звездная пыль».

КультRa


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