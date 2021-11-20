{ 20 ноября 2021 }

Кинокритика для взрослых: Пронченко и Долин против всех

Рубрики: [Telegram]  

Сетевая заварушка с Зинаидой Пронченко, в которую вчера ввязался Антон Долин, это тот случай, когда не хочется и не можется встать на чью-то сторону. Ситуация многогранна, каждый в чём-то прав и в чём-то не прав.

Переходить на личности, что позволил себе Михаил Зыгарь, в любом случае нельзя. Но и его понять можно. Каким бы ни было содержание сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», журналист отдал ему немало творческих сил. И не надо упрекать авторов в неоднозначном прочтении уже хотя бы потому, что вторая часть названия с самого начала предупреждает и о рейтинге, и о содержании. В идеале — фильтруя тем самым аудиторию. В конце концов, даже такие «сказки» всё равно популяризируют творчество величайшего писателя в истории России. Многим захочется перечитать оригинал или посмотреть советские экранизации.

Иными словами, эффект от сериала всё равно хороший. Он несёт гораздо большую просветительскую функцию, чем интересные, но всего лишь развлекательные «Беспринципные» ещё одного участника этого многостороннего скандала — Александра Цыпкина.

Непонятно только, как Пронченко при всей её кинокритической глубине и компетентности упустила сей факт? В целом же в ее обзоре нет ничего криминального. И такая реакция связана, скорее, с тем, что у сообщества киноделов, журналистов и членов из семей просто накопилось после многих других негативных рецензий.

Что же касается Антона Долина, то его мотивация понятна. Когда весь мир против Пронченко, можно выделиться из толпы и показать себя защитником. Конечно, действуя осторожно, чтобы усидеть на двух стульях и не нажить себе новых врагов.

НЕВМИНКУЛЬТ


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