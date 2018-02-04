«Тоня против всех»: Правда у каждого своя

Америка всегда нуждалась в любимчиках или мальчиках для битья. Но речь пойдёт о девочке по имени Тоня Хардинг, которая с детства увлекалась фигурным катанием и успела побывать по обе стороны баррикад. Можно смело заявить, что порой Америка собственноручно создаёт своих героев и злодеев, канонизирует объекты любви и агонизирует объекты ненависти, однако Тоня стоит особняком – она всего «добилась» сама. В чём-то, правда, переусердствовала, а кое-где не дожала. Всё это сформировало безумное портфолио спортсменки, прославившее Хардинг на весь мир, которое буквально само просило об экранизации: Тоня выиграла Чемпионат США в 1991-м, взяла серебро на Чемпионате мира, четвёртое место на Олимпийских играх, стала первой в истории американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях, а также её муж Джефф Гиллоули вступил в сговор, который вылился в то, что главной сопернице Тони Нэнси Керриган сломали ногу прямо на тренировке во время чемпионата США.

В режиссёрское кресло, чтобы экранизировать оригинальный сценарий Стивена Роджерса, сел опытный постановщик Крэйг Гиллеспи. Гиллеспи кажется самым подходящим выбором для такой истории, поскольку у него хватает опыта как в жанре чёрной комедии (в 2011 году он снял «Ночь страха» с Колином Фарреллом и Антоном Ельчином), так и в работе с биографическими картинами (две его предыдущие ленты, «И грянул гром» и «Рука на миллион», были основаны на реальных событиях). Однако история Тони крайне противоречива, буквально нет ни одного единого мнения на произошедшие события – один свидетель заявляет одно, второй совершенно другое, а третий вообще перечёркивает два предыдущих. Никто в точности не знает, что на самом деле произошло – была ли Тоня непосредственно причастна к инциденту или же это от начала до конца инициатива её мужа Гиллоули, а, может, всё это дело рук друга Джеффа – толстяка Шона Экхарта, у которого были очевидные проблемы с головой. Другими словами, правда у каждого своя.

И данного тезиса придерживается сам фильм от начала до конца. Гиллеспи использует сразу несколько перспектив и подходов к истории. Сначала он представляет нам точь-в-точь переснятые архивные записи-интервью, взятые агентами ФБР у всех причастных лиц. Затем, чередуя с ними, нам показывают якобы, как дела были на самом деле. Чтобы окончательно запутать зрителя, Гиллеспи периодически ломает четвёртую стену, когда герои поворачиваются непосредственно на камеру и отрицают то, что мы прямо сейчас видим собственными глазами. Для самих американцев Тоня была не самой приятной личностью – её внешний вид, вызывающая музыка во время выступлений на льду и порой откровенно неспортивное поведение вызывали антипатию у народа. «И эта деревенщина будет представлять Америку на мировой арене?!», ― недоумевали любители спорта и обычные граждане. Но, несмотря на то, что Тоня скорее была личностью одиозной в глазах большинства американцев на то время, создатели фильма совершенно не намерены придерживаться той же позиции. Они, во-первых, дают зрителю право судить, как оно было на самом деле, и принять свою сторону в этом споре, а во-вторых, успешно приоткрывают нам внутренний мир Тони в той мере, что вызывает только сочувствие к ней, а ненависть уходит к остальным действующим лицам этой истории.

Во многом мы проникаемся Тоней благодаря Марго Робби, исполнившей спортсменку на экране. Марго, подобно Джейку Джилленхолу в «Левше», феноменальна. Наконец этой австралийской актрисе досталась крупная, главная роль в фильме, где от неё требуется в первую очередь не её красота, а сокрытый под нею актёрский талант. И, как мы видим в «Я, Тоня», этого таланта у актрисы не меньше, чем мастерства на льду у самой Хардинг. К слову, Робби готовилась профессионально к этой роли, она на протяжении четырёх месяцев занималась одиночным фигурным катанием с тренером, отчего в фильме совершенно незаметно, где во время выступления сама Марго, а где её дублёрша (если она вообще была) с компьютерной графикой. Да и, честно говоря, разглядывать что-то во время выступлений героини – это последнее дело, поскольку Гиллеспи настолько динамично и захватывающе показывает все эти пируэты, аксели и двойные тулупы, что даже самый далёкий зритель от фигурного катания пару лишних раз лучше не моргнёт, дабы не пропустить чего. Камера оператора Николаса Каракатсаниса двигается по льду так, что ничего ниже 6.0 по итогам сцены она попросту не заслуживает, а убойнейший саундтрек превращает один из самых элегантных и грациозных видов спорта в первоклассное зрелище. Представьте балет под хэви-метал – такими были выступления Тони на самом деле. Ну, как её можно не любить после такого?

Наша прокатывающая компания решила обозвать фильм I, Tonya заголовком «Тоня против всех» и оказалась неправа. Нет, речь идёт не о лингвистической стороне вопроса, а о смысловой, потому что то, что мы видим на экране, диаметрально противоположно локализованному названию. Это не Тоня против всех, а все против Тони. Для начала, её семья. С ранних лет её мама, Лавона Голден (Эллисон Дженни за свою роль имеет все шансы на Оскар в этом году), терроризировала и раздраконивала дочь, была вечно недовольна ею, за что регулярно награждала увесистыми тумаками и отборными ругательствами. Естественно, характер-цунами Лавоны не выдержал отец главной героини и был вынужден покинуть семью. Когда Тоня была всего лишь бедной маленькой девочкой (на экране её сыграла очаровательная МакКенна Грейс, чуть ранее в 2017-м она порадовала собой в драме «Одарённая»), жизнь с неё спрашивала по полной. Отец ушёл, от родной матери доброго слова не услышишь, а семейный капитал далёк от благополучия. Но ничего, если для выступления нужен богатый внешний вид, Тоня пойдёт и застрелит пару кроликов в лесу – вот и шубка готова, а если придётся вдруг постоять за себя, мамино «воспитание» не пройдёт без следа. Плюс ко всему, когда речь заходит о спорте, семейное благополучие и происхождение – вопросы второй очередности, главное иметь талант. А его у Тони хватит, чтобы и без чьей-либо помощи, кровью и потом, слёзами и порванными шнурками, вписать своё имя в мировую историю.

Горько признавать, но скорее всего без спартанского отношения матери, сломавшей девочке психику, без такой тяжёлой судьбы не было бы и чемпионки. Сталь закаляется в огне, все мы знаем это. Кроме того, очень больно обожглась Тоня ранним замужеством с Джеффом Гиллоули (усатый Себастьян Стэн), чьи отношения сначала строились на неожиданных, непривычных и новых чувствах, вызванных чуть ли не любовью с первого взгляда, а затем страдали по принципу «бьёт – значит любит». Джефф бил Тоню, а та терпела, иногда пыталась дать сдачи, за что получала ещё сильнее. Нет, для неё такие отношения не были чем-то странным или неправильным – именно к такой взрослой жизни её всё детство готовила мать. «Все и всё постоянно будет против тебя», ― каждый удар или унижение Лавоны говорило само за себя. Тоне было суждено стать героиней, которая не вписывается в стандарт. Даже на льду: судьям не нравятся её «деревенские» костюмы, вызывающий и нестандартный подбор музыки для выступления, её резкие движения и проявления характера, но как же техника? Безупречная, безоговорочная, образцовая техника, которой на то время не могли похвастаться даже самые заслуженные мастера своего дела? «Тоня, дело никогда не было в том, как ты катаешься, ты просто не подходишь под имидж, к которому мы хотим придерживаться и продвигать, и речь не только об имидже Америки на мировой арене, собой ты рушишь само представление счастливой американской семьи», ― открыто говорит один из членов жюри спортсменке на парковке. Но вы не знаете Тоню Хардинг, если думаете, что на этом она бросит всё, наоборот – это только раззадоривает её.

Фильм полон персонажами, которых при просмотре с каждой новой сценой ненавидишь всё сильнее. Пожалуй, только в Джулианну Николсон в роли тренера Тони и Бобби Каннавале, заскочившего на пару сцен в образе репортёра, не хочется кинуть камнем. Что же до самой Тони, то её хочется полюбить точно так же, как её любит Гиллеспи и Роджерс, очевидно ставшие на сторону спортсменки, но всё же чисто человеческое, искреннее сочувствие – главенствующая эмоция в отношении к главной героине.

Крэйг Гиллеспи вполне неплохо распорядился основанной на реальных событиях историей, переплетая чисто скорсезовский криминальный триллер с отвязной комедией, где юмор острый как лезвие конька, и убедительной драмой, оставляющей после просмотра, несмотря на обилие шуток, тяжёлый камень на душе. Отвязность и убедительность фильма «Я, Тоня» ― это целиком и полностью заслуга великолепной Марго Робби, чья артистичность и глубина раскрытия экранного образа возводят актрису на пьедестал сильнейших женских ролей года. А сцену у зеркала, от которой мурашки по коже, настолько она хороша, можно использовать как пропуск в мир ведущих мастеров авторского кино, где такому таланту Робби найдётся куда лучше применение, чем в громких голливудских блокбастерах.