Новых успехов добились труженики сельского хозяйства народного (теперь талибского) Афганистана, могли бы сказать бодрым голосом диктора в короткометражке «Вести с полей братской республики», доживи Советский Союз до сегодняшнего дня. Правда, этой страны уже 30 лет, как нет. Горбачёв живёхонек, «Ельцин-центры» стоят, как стояли и сказки про Бориса Николаевича тем, кого в них случай заносит, рассказывают, Россия пока ещё есть, несмотря на непрерывные усилия политиков и чиновников по совершенствованию её институтов госуправления, а на руинах бывшей сверхдержавы банкует в основном всякая сволочь, «и девушек наших ведут в кабинет». Кто не бандит или вор, тот неонацист, новый бай, курбаши и прочее в этом же роде. Такое отовсюду повылазило…

Но это лирика. Что до сюжета, обозначенного в начале настоящего текста, можно поздравить афганских декхан с богатейшим урожаем опиумного мака, в выращивании которого они добились выдающихся успехов. 320 тонн чистого героина даст миру в этом году Афганистан. Прирост на 8%! И это после прошлогоднего прироста площади посевов на 37%, что позволили этой стране занять 85% мирового рынка тяжёлых наркотиков. И притом, цена на героин в этом году из-за бегства из Афганистана американцев взлетела вдвое. Так что наркотики принесут стране рост доходов от $ 1,8 до 2,7 млрд. Не слишком много, по сравнению с афганскими активами в $ 10 млрд., зажатыми американцами в своих банках, несмотря на то, что Афганистану грозит чудовищный голод, но хоть что-то. Спрос рождает предложение, а деваться афганским крестьянам некуда.

Нет, речь не только об опиуме. Сегодня Афганистан дифференцировал производственную базу своего наркотрафика: оттуда на мировые рынки и марихуана, и метафетамины идут в промышленных масштабах. Да и талибы прошлых ошибок повторять не намерены. В 2000-2001 году они, пытаясь наладить отношения с мировым сообществом, снизили в контролируемых ими районах производство мака на 91%. Площадь посевов упала с 82 млн. до 7600 га. И что? Никто их не признал, американцы после теракта «9/11» именно Афганистан и талибов сделали козлом отпущения, а теперь, после 20 лет войны и оккупации, всё вернулось на круги своя. Только они им опять лекции дурацкие свои пытаются читать про права женщин и меньшинств, как будто их мало до сих пор прочли…

В общем и целом понятно, что мир ждёт взлёт наркотрафика из Афганистана, тем более, что на дворе ноябрь — как раз пора пришла опиумный мак засевать. Ну, его и засеют. Самая прибыльная культура, растёт сам по себе, ухода не требует, доход даёт выше любой другой в разы… Крестьянам мало что от этой прибыли остаётся, но выжить можно, а в ситуации, когда бедняки вынуждены детей продавать, чтобы с голоду не помереть, им податься куда. Да и американцев эта ситуация не очень волнует, как она их не волновала все 20 лет, пока они Афганистан оккупировали. Героин оттуда куда идёт? В Европу и на постсоветское пространство, в том числе в Россию, в Иран и Пакистан, а это их не волнует. Хорошо бы, конечно, его в Китай побольше отправить, но там власти так Опиумными войнами и их результатами научены, что шансов на это практически нет. Ну, что есть…