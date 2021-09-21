Антон Долин при поддержке Минкульта попробует себя в роли режиссёра

Известный кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, наконец, покажет всем — как надо, став режиссером сам. Любимый аргумент интернета «Сперва добейся, а потом критикуй!» может утратить свою и так довольно мнимую силу по отношению к кинообозревателю. Ну, или наоборот ее обрести — тут уж зависит от конечного продукта, который Антон представит нам на суд.

Фильм, к сожалению, не художественный — документальный. Посвящен будет Алексею Герману-старшему, а по форме предсказуемо напоминать видеоэссе, с которого любителю стартовать, как ни крути, максимально удобно. Собственно, материала об Алексее немало: после смерти режиссера («Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталёв, машину!» и «Трудно быть Богом») в 2013 — вышел ряд документалок, включая работы для «Первого», имеется ролик и на канале «Искусства кино».

Но не исключено, что Долин решит творить с нуля. В конце концов, деньги государственные — совместная задумка Антона (в команде также Алексей Боков и Алексей Герман-младший) была поддержана на питчинге Минкульта в числе восьми других документальных проектов.

Ждем теперь фильм о войне от Евгения Баженова. Ну или хотя бы новый ролик. Можно о фильме Долина, кстати.