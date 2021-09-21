«Жизнь с вирусами» может быть незаразной и даже интересной

Бесплатная выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» открылась в Москве и это действительно интересно. На ВДНХ, в павильоне № 67 «Карелия» до 20 декабря можно будет узнать о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, а также о способах борьбы с ними.

Четыре тематических зала выставки, разработанные с участием ведущих специалистов (вирусологов, эпидемиологов и социологов), простым и понятным языком рассказывают об одной из самых актуальных тем современного мира — пандемии.

Мультимедийный и графический контент дополняют экспонаты из фондов Политехнического музея, которому помогли и партнеры. Научный раздел выставки расскажет о том, какими бывают микроскопические организмы, вызывающие болезни и как наука помогает бороться с ними. Немалый акцент сделан и на общественном аспекте пандемии. Последний зал целиком посвящен ее влиянию на современный мир и очень здорово помогает осознать продолжающиеся перемены как уже и часть истории, текущей буквально сквозь нас.

Выставку сопроводят тематические мероприятия публичной программы: встречи и беседы с учеными и экспертами — на разных площадках города. Первая, например, состоится 19 сентября в 14:00 в Клубе Алексея Козлова. Её участники смогут узнать, как работает иммунная система человека. Гость встречи — иммунолог Сергей Пономарёв. Главное, не забудьте о мерах ограничения: заразить или заразиться здесь — это уже слишком сюрреализм даже для нашей странной эпохи.