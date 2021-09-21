{ 21 сентября 2021 }

Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

Кинорежиссер с середины августа находится в Германии после тяжелой формы ковида, сообщалось о поражении 92% легких и крайне тяжелом состоянии, но сейчас немецкие медиа позволяют себе осторожный оптимизм. Звягинцева отключили от систем стороннего поддержания жизнеобеспечения, проверяя способность организма функционировать самостоятельно.

Все еще очень хрупко — состояние может измениться в любую из сторон, и даже в самом лучшем случае вся осень и часть зимы уйдет у режиссера на реабилитацию. Впрочем, медиа уже ворошат различные подробности, рассказывая, например, что финансирует лечение АФК «Система», а реабилитацию намерены проводить в Германии.

Кому-то, может, и интересно, а мы просто продолжим желать режиссеру здоровья.

НЕВМИНКУЛЬТ


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