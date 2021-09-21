Данила Козловский — мужчина года и режиссер

Сеть завалили сообщениями в духе «WTF, GQ?». Публика негодует из-за решения журнала GQ вручить премию «Мужчина года» в номинации «Режиссер» Даниле Козловскому, страшно впечатлившему редакцию то ли своим взглядом на Чернобыль, то ли уже самим этим звучным названием.

В жутко удачный киногод, когда наши фильмы штурмовали рейтинги Netflix и брали награды кинофестивалей, приз достался Даниле Козловскому, и это примерно всё, что следует знать о данной премии. Можно разве что упомянуть номинацию «Актер года», которым стал Иван Янковский за фильм «Огонь».

Твиттер негодует, а мы не очень, ведь стоит всего лишь не забывать, что это за журнал и как называется премия. Там и футболист года, наверное, Дзюба, писатель — Глуховский, а музыкант — Моргенштерн. В GQ вообще некогда оценивать профессиональные таланты, ведь нужно постоянно следить, чтобы костюмчик сидел. Например, «смокинг из шерсти с атласными деталями, хлопковая рубашка, галстук из шелка». Ну на ком, на ком еще он будет так же круто смотреться, как на Даниле нашем Козловском? Особенно в антураже Чернобыля.