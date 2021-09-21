{ 21 сентября 2021 }

Данила Козловский — мужчина года и режиссер

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

Сеть завалили сообщениями в духе «WTF, GQ?». Публика негодует из-за решения журнала GQ вручить премию «Мужчина года» в номинации «Режиссер» Даниле Козловскому, страшно впечатлившему редакцию то ли своим взглядом на Чернобыль, то ли уже самим этим звучным названием.

В жутко удачный киногод, когда наши фильмы штурмовали рейтинги Netflix и брали награды кинофестивалей, приз достался Даниле Козловскому, и это примерно всё, что следует знать о данной премии. Можно разве что упомянуть номинацию «Актер года», которым стал Иван Янковский за фильм «Огонь».

Твиттер негодует, а мы не очень, ведь стоит всего лишь не забывать, что это за журнал и как называется премия. Там и футболист года, наверное, Дзюба, писатель — Глуховский, а музыкант — Моргенштерн. В GQ вообще некогда оценивать профессиональные таланты, ведь нужно постоянно следить, чтобы костюмчик сидел. Например, «смокинг из шерсти с атласными деталями, хлопковая рубашка, галстук из шелка». Ну на ком, на ком еще он будет так же круто смотреться, как на Даниле нашем Козловском? Особенно в антураже Чернобыля.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Данила Козловский станет наставником в «Академии вампиров»

    2. Данила Козловский станет наставником в «Академии вампиров»

    Российский актер Данила Козловский исполнит одну и главных ролей в картине «Академия вампиров: Сестры по крови» режиссера Марка Уотерса, основанной на серии из шести романов «Академия вампиров» американской писательницы Райчел Мид. Вместе с Козловским главные роли исполнят Зоя [Читать...]


  2. Данила Козловский: «Даже кастрюлю можно научить ездить на коньках»

    3. Данила Козловский: «Даже кастрюлю можно научить ездить на коньках»

    ТРУДНО ЛИ БЫЛО ИГРАТЬ ХАРЛАМОВА? – Мы не ставили перед собой задачу: играем легенду, играем великого спортсмена. Все-таки для нас было принципиально сделать историю о живом обычном парне со своими проблемами, со своими особенностями, со своим характером. Чтобы [Читать...]


  3. Владимира Красное Солнышко сыграет Данила Козловский

    4. Владимира Красное Солнышко сыграет Данила Козловский

    Режиссер Андрей Кравчук взял Данилу Козловского на роль князя Владимира в своем фильме «Викинг». Также в проекте заняты Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий. Сюжет фильма будет затрагивать такие исторические события как становление государственности и крещение Руси, а главным [Читать...]


  4. Моргенштерн в образе «Женщины года»

    5. Моргенштерн в образе «Женщины года»

    Рэпер Моргенштерн ответил на пожелание Иосифа Пригожина отправить его на международный песенный конкурс «Евровидение». Продюсер считает, что Моргенштерн должен выступать на «Евровидении» в женском платье. — Я уверен, что отправлять нужно Моргенштерна, заявил Пригожин в интервью Ura.ru. — [Читать...]


  5. Режиссер «Зова плоти» скончался в 54 года

    6. Режиссер «Зова плоти» скончался в 54 года

    Режиссер Джефф Поллак, известный по фильмам «Зов плоти», «Над кольцом» и «Счастливая пропажа», скончался на 55-м году жизни. Тело кинематографиста было обнаружено в парке Хермоса Бич 23 декабря 2013 года. Он был в спортивной одежде для бега и [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»