Голливуду нужен новый «Телохранитель»

Понимая, что одними повторными прокатами сыт не будешь, в студии Warner Bros. решились заново переснять фильм «Телохранитель» 1992 года: тот самый, из которого большинство из нас помнит только песню Уитни Хьюстон, хотя и сюжет, если поковыряться в памяти поглубже, тоже был вполне себе ничего, особенно по нынешним меркам.

Одна попытка уже, кстати, была, но в 2011 все закончилось фантазиями, в которых фигурировали Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, а также Ченнинг Татум и Карди Би. Сейчас о кандидатах на главные роли пока молчат, видимо, давая волю зрителям и журналистам. Ведь если Лоуренс Кэздан от своего же канона не отступится, а Мэттью Лопес не побежит на поводу у повестки, то загадка одновременно простая и сложная: найти темнокожую певицу и желательно белого мужика, способного ее от чего-нибудь прикрыть. Бейонс и Дуэйн Скала Джонсон, например, чтоб никому не обидно.

Особая тяжесть ложится на плечи саунд-продюсеров. Ведь фильм, хоть и собрал внушительные тогда 400 млн долларов, все-таки брал в первую очередь музыкой: его саундтрек стал самым продаваемым в США, и достойно исполнить хиты Уитни Хьюстон, а уж тем более написать новые — задача со звездочкой. Не справишься — и впору самому нанимать телохранителя, ну, или по нынешним временам -телохранительницу. Мы бы вот охотно глянули фильм-перевертыш, в котором Лана дель Рей охраняет Джонни Деппа от Амбер Хёрд или хотя бы Данилу Козловского от Евгения Баженова.