«Дюна» Вильнева хороша в прокате, но её быстро забудут

Миллионы фанатов произведений Фрэнка Герберта несколько лет ждали, когда же, наконец, Дени Вильнёв выпустит свою версию «Дюны». И эти ожидания, в том числе, в России привели к тому, что за 4 дня блокбастер с бюджетом $165 млн собрал в России 500 млн рублей. Впечатляет. Это лучше, чем даже у «Мортал комбат». Но заслуженно ли?

Критикам фильм понравился — 90% на Rotten Tomatoes. Неудивительно — критики не стали «хоронить» столь раскрученный проект. На деле же то, что мы увидели зрители на большом экране, оказалось ещё более унылым, чем само будущее, описанное в романе. К визуальным эффектам претензий нет. Фильм действительно типично вильнёвский — масштабные панорамы, внимание к деталям, механизмам. Опять же визуально — подборов актёров отличный. Но хорошо отыгрывает свою роль — Лето Атрейдеса только Оскар Айзек. А главный герой — Пол Муад’диб в исполнении Тимоти Шаламе — действительно внешне подходит под описание из книги. Остальных или мало показывали, или или смотрелись они довольно блёкло. Тот же Владимир Харконнен, получив больше экранного времени, добавил бы фильму баллов пугающей харизмы.

Но главная проблема этого фильма появилась ещё в 1984 году, и название ей — версия Дэвида Линча. В зависимости от монтажа, их было сразу 3 — от 137 минут в театральной до 189 минут в телевизионной. И в каждой авторы смогли рассказать о вселенной «Дюны» так, чтобы дальнейший просмотр был интересен. В данном же случае фильм сугубо фанатский — сюжет очень вялотекущий, поэтому тот, кто книжку не читал, тот может спокойно спать в кинотеатре. Разобраться невозможно.

К тому же Линч, даже надеясь в дальнейшем экранизировать вторую и третьи книги, свою историю довёл до конца. Вильнев же само становление Пола Атрейдеса в Муад’диба растянул, как минимум, на 2 части. Как результат — смазанный финал и высосанный из пальца финальный бой, который, к тому же, к тому моменту уже не раз нам показывали в вещих снах главного героя.

Можно было сделать и лучше. «Дюна» — это 6 книг. Вместо повторения того, что уже снимали, стоило было продолжить историю, рассказанную в 1984 году, игнорируя события сериалов начала 2000-х. Тогда не пришлось бы сейчас сравнивать. Получилось бы как с «Бегущим по лезвию 2049». Кроме того, Кайл Маклахлен, Шон Янг, Патрик Стюарт и другие актёры могли бы вернуться к своим ролям.

Но это всё фантазии. Реальность такова, что фильм 1984 года с треском провалился и был разгромлен критиками. Позже, как водится, стал легендарным. Но версию Дени Вильнёва даже ненавидеть не за что. Она столь же сухая, как сам Арракис, и пряности в ней нет.