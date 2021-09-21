Кандинский, Малевич, Фальк и «сапоги для сапожника»

Интересно и странно: Нижний Новгород давно славился своей выдающейся коллекцией картин авангардистов 20-го века, эти картины были известны всему миру, но еще никогда не выставлялись здесь в рамках одной экспозиции — словно ожидая столь достойного повода, как 800-летие города.

Правда, достойных поводов здесь даже больше. Выставка приурочена также к 125-летию со дня открытия Нижегородского художественного госмузея (НГХМ) и столетию формирования этой самой коллекции авангарда. Именно поэтому представлено ровно 100 экспонатов, среди которых произведения Кандинского, Малевича, Татлина, Фалька (всего около 40 авторов).

Хочется подчеркнуть, что, как и большинство мероприятий этого года в Нижнем, это все не уровень «салюта» — когда бахнуть поярче и забыть: красивые акции здесь — лишь наконечник системной долгосрочной работы. И с выставкой — хороший пример, ведь ею, по сути, открыли музей после масштабной реконструкции, проведенной при поддержке ПСБ. До ремонта он стоял с дырявой крышей, а теперь стал уже четвертым реконструированным музеем города за год.

В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор НГХМ Роман Жукарин. Они рассказали, что нынешний год — прорывной для Нижнего как центра изобразительного искусства и поделились планами насчет НГХМ, пространства которого сделаны так, что есть место и для небольших экспозиций начинающих художников, и для выставок международного уровня.