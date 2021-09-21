{ 21 сентября 2021 }

«Кинотавр» открылся фильмом про Сергея Бодрова и Алексея Балабанова

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Необычным документальным фильмом открыли 32-й «Кинотавр». Лента о Сергее Бодрове и Алексее Балабанове сделана совместными усилиями очень разных людей. Петр Шепотинник — маститый киновед, автор передачи на канале «Культура» и знатный фестивальный функционер, а Валерий Федорович и Евгений Никишов — продюсеры с заточкой под игровые сериалы («Перевал Дятлова», «Эпидемия» и др.).

По форме многое здесь вполне типовое: архивные интервью, рассказы друзей и знакомых. Но то ли гравитация личностей столь велика, то ли это уже субъективная реакция, а у фильма есть отпечаток уникальной, «балабановской и бодровской» атмосферы. О них и художественные ленты зашли бы залпом, да тяжело еще, видимо — и снимать, и смотреть. Даже документальный пробирает, напоминая, что ведь именно здесь когда-то познакомился этот тандем: в год победы на «Кинотавре» «Кавказского пленника».

А потом они встанут бок о бок, настоящие, какие есть, и, стараясь не слышать, как скачут вокруг на осколках страны, чуть ли не первыми найдут среди этих осколков надежду, вдохнут ее, остроконечную, пыльную, и выдохнут нам в своих фильмах — остроконечных и пыльных. И хоть строили уже потом мы все, и другие, но лучшее, что построено — именно на их надежде и стоит. Настоящее, какое есть — другого не будет, а если будет, то уж вовсе не наше.

НЕВМИНКУЛЬТ


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