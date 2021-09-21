{ 21 сентября 2021 }

Конор МакГрегор попробует взять реванш в сериале

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Многовато стало бойцов UFC в последнее время. Кто в эксперты по электроэнергетике подастся, кто бузит на красных дорожках, а кто и сериалы о себе продюсирует. Последние два случай, впрочем, относятся к одному человеку — Конору МакГрегору.

Дела на ковре у ирландского бойца идут не особо — бить его взялись уже все подряд, да и ноги все более хрупкие. Но можно же взять реванш в сериале. По словам самого Конора, Netflix откликнулся на предложение и готовит к показу четыре часовых эпизода, один из которых уже якобы готов и ждет поклонников к Рождеству, ибо МакГрегор эдакий Санта-Клаус и вообще О-хо-хо. (это была примерно цитата).

Интонации последних фраз оставляют шанс, что Конор просто увлекся дегустацией столь же собственного, как и сериал, виски, но это вряд ли, и нас, скорее всего, действительно ожидает четыре часа, в которых беднягам-сценаристам придется как-то завуалировать все неприглядные грани поздних лет карьеры Конора, в которых ирландский болтун постоянно проигрывал не только Хабибу с Порье, но и куда чаще — самому себе.

Лучшим реваншем стал бы честный, искренний сериал с признанием своих ошибок и приятием ударов судьбы. Но на такой сюжет ставить даже рискованнее, чем на победу нынешнего Конора в клетке.

НЕВМИНКУЛЬТ


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