МИД РФ критикуют за планы создать департамент «мягкой силы» — департамент гуманитарной политики. Критики пишут, что МИД не умеет в мягкую силу, поэтому департамент не будет эффективен, а будет просто осваивать бюджеты.

Прежде всего здесь должен быть лозунг «не навреди». Если департамент МИДа просто будет координировать существующую мягкую силу, то ничего страшного не случится.

Если он будет формировать и генерировать идеи мягкой силы, то возникнут проблемы. Цель МИДа — следовать политике власти и делать заявления. Позиция МИДа обычно непоследовательна и непостоянна: переворот в Мьянме — поддерживает, а такой же переворот в Гвинее — нет. Какую константу МИД Лаврова сохранил с начала 2000-х? Наверное, только ненависть к Эстонии. Мягкая сила — работа вдолгую, которая должна сохранять канву десятилетиями невзирая на смену министров и даже смену власти.

Россотрудничество, которое критики МИДа упоминают как управленческую альтернативу, ударилось не о «защиту русских в СНГ», а о «Тотальный диктант». Из-за сиюминутного несовпадения ТД (в лице Глуховского) со взглядами Примакова в частности и власти в общем, они отказали ему в поддержке. Замену ТД не придумали — диктант о ВОВ таким считаться не может. Это плохой пример управления мягкой силой. Если Россотрудничество не смогло вынести одного Глуховского, то МИД тем более его не вынесет.

Мягкая сила так не работает — она должна притягивать тех, кто представляет Россию в мире, а не отталкивать их. Пример из Франции. Недавно умер Бельмондо, который был известным проводником мягкой силы, благодаря ему к стране лучше относились. На государственном прощании с ним звучала музыка из фильма «Профессионал» —французские глуховские придумали фильм, который дискредитирует силовиков и политику Франции. Но это всё равно мягкая сила, её используют. В России государство от своего имени так не хочет поступать.

Позиция МИДа по текущим вопрос тоже не очень подходит для мягкой силы. Например, каждую неделю Мария Захарова выливает ушат ненависти к западным IT-гигантам. Как после этого? «Мягкая сила» придёт к IT-гигантам и скажет: «Давайте дружить, продвигать Россию в мире». IT-гиганты справедливо ответят: «Вы из той структуры, которая нас поливает грязью? Идите тогда куда-нибудь к китайцам». Именно поэтому организации, которые структурируют мягкую силу, должны быть отдельно от этой ненависти МИДа, от временных заворотов внешней политики. Выглядеть отдельно от власти.