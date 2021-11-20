{ 20 ноября 2021 }

Чайковский, Венесуэла и Книга рекордов Гиннесса — 12 тысяч поводов гордиться

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Интересное сочетание получилось. Сразу 12 тысяч музыкантов исполнили в Каракасе несколько произведений, включая «Славянский марш» Петра Чайковского — это рекорд численности исполнителей, и независимые наблюдатели с аккредитацией GWR зафиксировали его, чтобы в течение недели утвердить или отклонить.

Без особого энтузиазма, но ждем ответного хода. Ведь прошлый рекорд был установлен именно в России, когда в 2019 году более 8 тысяч музыкантов исполнили гимн страны. Не сказать, что именно число труб и скрипок вызывает у нас самый глубокий культурно-эстетический трепет, но раз уж ввязались в эту плоскость музыкальной гордости, придется, наверное, повышать планку.

Можно, кстати, красиво подгадать и устроить созыв музыкантов со всей страны аккурат к моменту окончания пандемии, чтобы не просто порадовать новой строчкой в странной книге рекордов, а символизировать этим выступлением снятие надоевшей маски с лица страны.

НЕВМИНКУЛЬТ


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