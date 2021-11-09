Долин создает союз спасения журнала

Журнал «Искусство кино» объявляет сбор средств, прося о поддержке читателей и намекая на возможность закрытия, в случае отсутствия нужных сумм. Деньги детищу Антона Долина нужны не только на разработку новых проектов (издание четырех книг, запись двух сезонов подкаста, выпуск в повторный прокат трех фильмов из классики отечественного кинематографа), но и на оплату элементарных гонораров команде журнала.

Поддержать ИК можно безвозмездно, либо выбрав для себя наиболее привлекательный лот: от нового номера «Искусства кино» до закрытого показа с обсуждением с шеф-редактором сайта Зинаидой Пронченко. Также среди символов благодарности редакции фигурируют архивные выпуски журнала с подписью Антона Долина, книги о кинематографе, значки с изображениями режиссеров и рекламный модуль в журнале.

Сам Долин сетует на козни Константина Эрнста. Якобы именно после рецензии на «Медузе» (еще одном знатном просителе) на фильм «Союз спасения» внезапно иссякла господдержка журнала через Фонд кино. В фонде же эти претензии встретили с недоумением, напомнив, что финансирование журнала было временной практикой, а прекратилось из-за общего решения отказаться от поддержки всех печатных изданий вообще.