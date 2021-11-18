{ 18 ноября 2021 }

Россия продемонстрировала, что может сбивать спутники

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Россия предметно продемонстрировала, что может сбивать спутники вероятного противника, причём не на одном из них, а на старом советском, который с 1982 года без толку на орбите болтался. В космосе такого добра богато летает, есть по чему прицелиться. Шуму при этом американцы подняли столько, как будто военное ведомство наше, как минимум, на что-то святое покусилось. Город Вашингтон там снесло с лица земли, или высказалось нелицеприятно насчёт того, что по новой моде исключительно и только «жизни чёрных важны», да ещё про покойного Флойда что-нибудь неуважительное добавило. Впрочем, накал страстей несколько сбило упоминание наших, что сами США, Китай и Индия такого рода эксперименты уже проводили.

Логично, что коль скоро оружие в космос уже выведено и война в космическом пространстве отрабатывается вовсю, обязанность военных — освоить технологии такого рода и продемонстрировать это так, чтобы ни у кого даже сомнений не осталось, что Россия может снести с орбиты кого и что угодно, так что с ней по этой части экспериментировать не надо. Ну — это и продемонстрировано. И, не исключено, ещё дальше отодвинет угрозу войны против нас, победителей в которой не будет. Поскольку любая страна, которая пустится в авантюру такого рода, включая Соединённые Штаты, будет уничтожена, вне зависимости от того, нанесёт она по нам первый удар или нет. Просто потому, что это будет обеспечено со 100%-ной гарантией, вне зависимости от ситуации.

«Удар мёртвой руки» — как раз про такого рода вероятность развития событий. И тут возможность убрать любую конструкцию, которую могут попытаться подвесить над российской территорией, надеясь, что она даст выигрыш во времени, либо какое-то иное преимущество, очень важна. И ещё более важно, чтобы об этом знали те, у кого может возникнуть такая идея. Исключительно хорошо охлаждает горячие головы и снижает готовность к военным авантюрам до минимальных размеров — в том числе потому, что люди, готовые развязывать войны, не готовы терпеть в них не то, что поражение, но даже и просто урон в живой силе и технике. Кстати, Крымская весна, действия наших ВКС в Сирии и миротворческая операция в Карабахе подразумевали именно такое развитие событий. Оно и произошло.

До крайности нервная и не слишком адекватная реакция американского руководства свидетельствует, что их происходящее расстроило, и сильно. Так они об МКС вдруг печься-тревожиться начали… Даже на какое-то мгновение почти поверилось: вдруг и в самом деле о космонавтах беспокоятся?! Но тут российское Министерство обороны продемонстрировало, что тревога была явно надуманной и МКС ничего не угрожало. Так что имеет место быть просто первая реакция, на автомате. Обвинить, укорить и сожалеть. Ну, нормально. Что мы, первый раз дело с американцами имеем, что ли? Понятно, что сам факт того, что российские военные умеют поражать и космические цели, американское руководство расстроил до крайности. Но кто обещал, что им будет легко? Пускай теперь терпят…

Евгений Сатановский


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