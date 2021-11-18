{ 18 ноября 2021 }

Началась переброска британских военных на территорию Украины

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Насколько можно судить по сообщениям прессы, началась переброска британских военных на территорию Украины. Что однозначно означает подготовку Киевом операции по возвращению Донбасса силовым путём. На фоне активизации НАТО, в первую очередь американцев, в Чёрном море, подготовки турецкой военной экспансии в Северной Сирии и создания альянса тюркских государств, приостановки Германией процесса сертификации «Северного потока -2» и начале жёстких действий польских военных и их европейских союзников против пытающихся попасть в Евросоюз курдских мигрантов на белорусской границе, при том, что отставные высокопоставленные польские генералы заявляют о необходимости захвата Белоруссии, выглядит это неоптимистично.

Да что там, хреново это выглядит. Как очередной шаг к началу большой войны выглядит. И тут уже вопрос не только в Донбассе, поскольку цель всего творящегося вокруг него безобразия, безусловно Россия, чего, собственно, никто и не скрывает. Причём те вещи, которые насчёт нашей страны и её начальства пишут и говорят политики и пресса стран западного блока, они себе и в разгар холодной войны не позволяли. Последнее, впрочем, легко объяснимо. Это реальный результат воплощение в действие горбачёвского «нового мышления» и ельцинского курса на интеграцию России в западный мир, а также нашего нынешнего сверхвысокого порога терпения. Отступали наши первые лица, отступали, уступали где только могли, входили в невыгодные стране соглашения, запускали в экономику чёрт знает кого и гробили её непрерывно… Вот и результат.

Так что тут только одно интересно: хватит ли у страны ресурсов для проведения надвигающейся войны с теми единственными результатами, которых она требует: нанесением максимальных потерь всем тем противникам, которые будут её против России вести и отбрасыванием НАТО от российских границ хотя бы до того уровня, на котором войска альянса находились в 1991 году (а лучше — полная ликвидация американского военного присутствия в Европе, Японии и Южной Корее). Ну и до крайности любопытно, дадут ли политики и бизнесмены, которые по нынешним временам криво и косо командуют страной, её армии выполнить искомые задачи или, как это уже было не раз и не два в нашей новейшей истории, остановят на полдороге, пытаясь свои комбинации хитровымудренные спроворить — у кого какие. Их же, кроме личной прибыли, мало что интересует…

Что до Великобритании, мы, конечно, продолжим учить английский язык и читать английскую литературу. Смотреть их фильмы и слушать их музыку. Высоко ценить британский юмор, английское и ирландское пиво, джин и виски. Разбираться в особенностях их системы охраны животных, английской лексики и пунктуации, стейка «Веллингтон» и ростбифа, а также всего прочего, чем так богата эта страна — наш исконный соперник и старинный враг, с которым нас так много связывает. Джером и Даррелл, Шекспир и Диккенс, Конан-Дойль и Стивенсон, Киплинг и Хэрриот не менее известны и симпатичны жителям России, чем дерби, «Битлз», корги, колли, шотландские и йоркширские терьеры, ирландские сеттеры и британская королева. И тех их военных, которые полезут воевать на постсоветскую территорию, похоронят со всеми почестями. В этом сомнений нет.

Евгений Сатановский


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