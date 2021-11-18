Мир перестал быть стабильным

Мир давно перестал быть стабильным и нет ни малейших перспектив того, что он в ближайшие десятилетия вернётся к этому состоянию. Причём прогрессом, обещанным классиками, и не пахнет. Скорее напротив. Большие войны сменяются малыми, одни конфликты тянут за собой другие, экономика целых стран трещит по швам, благие намерения и попытки претворить их в жизнь оборачиваются катастрофами, старые альянсы рушатся, уступая дорогу новым, а качество управления и у нас, и на Западе, и в большинстве стран Третьего мира падает стремительно и необратимо. Сложные системы, требующие точности действий, ответственности верхов перед низами, дисциплины и профессионализма сбоят и рассыпаются на глазах. Царит примитивизация всего. На повестке — архаика и одичание.

Всё это накладывается на временной фактор. Там, где нужно действовать быстро, не делается вообще ничего или делается мало, плохо и чрезвычайно медленно. Результаты заведомо отрицательные, но какими ещё они могут быть? Коррупция превратилась в явление природы, столь же неизбежное, сколь смена времён года. Религиозный фанатизм, доходящий до средневекового уровня, конкурирует с воинствующим дилетантизмом, который не стесняясь используют в своих не слишком благовидных и до крайности эгоистичных целях сильные мира сего. Что до того, чтобы думать о последствиях… Кто, где и на каком уровне о них вообще думает? Нормальный привычный историкам феодализм, только на новом технологическом уровне. Справедливости и порядка хочется, но ими и не пахнет.

Неоптимистично? Ну, да. А откуда взяться оптимизму? На свои окрестности смотришь — полный беспредел, некомпетентность и выходящая из всех рамок наглость чиновничьих верхов при растущем отрицательном отношении к ним населения и показательном сосредоточении на мелких и мельчайших проблемах вместо того, чтобы заниматься крупными. Причём не просто заниматься, а с толком и результатом. На чужие — там то же самое. Причём брать положительные примеры негде, особенно в политике, которая протухла вся, везде и одновременно. Да ещё коронавирус выбешивает, превратившись в неотъемлемую часть реальности. И деваться от него некуда, хоть тресни, что особенно раздражает. Впрочем, раздражает практически всё, кроме книг, детей и домашних животных. Ну, хоть они остались…