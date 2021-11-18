{ 18 ноября 2021 }

Леонардо ди Каприо приведёт миллионы в «Храм народов»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Обладатель премии «Оскар» сыграет главную роль в кинобиографии проповедника Джима Джонса, который в 1955 году основал секту «Храм народов». Также ди Каприо выступит в роли продюсера ленты.

Джонс — одна из самых демонических фигур в истории. Почти 23 года он проповедовал различные религиозные учения, а в 1978 году убедил 918 своих последователей, включая их 276 детей, совершить массовое самоубийство.

Чтобы снимать такое, непросто подобрать актёра. И кто, как не Лео, сможет воплотить на экране образ Джима Джонса, с одной стороны, как пастыря, который своей харизмой увлек за собой тысячи людей, а с другой — безжалостного психопата, который убил тех, кто ему доверился?

НЕВМИНКУЛЬТ


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