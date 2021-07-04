{ 4 июля 2021 }

Россия может закупить 400 тысяч доз Pfizer

Рубрики: [Telegram]  
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Россия может закупить 400 тысяч доз Pfizer, рассказал Алексей Венедиктов: «В данном случае власть позволяет себе пренебречь по политическим и этическим мотивам, как она их видит, иностранные вакцины. Но вот уже аккуратно слухи проникают, что «Пфайзер» 400 тысяч будет закуплено доз. Но это 200 тысяч [человек]».

Это должно когда-то произойти. Коронавирусные паспорта будут действовать, пока коронавирус не испарится в масштабах пандемии. Когда он это соизволит сделать, неизвестно, а в Европу и США как-то надо ездить. Позиция России, что мы белые и пушистые с безукоризненным «Спутником V», а плохой Запад и фармацевтическое лобби нас не пускает, с каждым днём становится всё менее убедительной. Признание и регистрация иностранных вакцин внутри России сделает позицию сильнее.

Дело не только в плохом Евросоюзе. Есть, например, Турция, которая признает сертификаты людей, которые въезжают из России вакцинированными. Россия, особенно Москва, вакцинированных турок не признаёт. Это и политически, и морально несправедливо. Особенно для тех стран, которые купили «Спутник V».

Если символически купить малые партии всех известных вакцин, купить к ним казахскую вакцину, узбекскую вакцину, и через это показать открытость России, это будет в плюс. И уже тогда можно будет увереннее говорить, что «Спутник V» куда-то не пускают по политическим мотивам.  

Методичка


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