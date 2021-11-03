{ 3 ноября 2021 }

Тайная жизнь пластилиновых героев

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В галерее Lazy Mike открылась выставка братьев Твороговых «У лиса сдуло шляпу». Словно только что выхваченные из контекста мультфильма или кукольного спектакля, герои братьев Твороговых показывают и рассказывают нам о своих приключениях вне фокуса сюжетной камеры.

Здесь на первый план выходит не история, а чувственные отношения между героем и окружающим миром. Вот лис встречает лягушку, вот вспоминает друга или рассматривает божью коровку. Мелочей для Твороговых не существует; возможно, поэтому обыденное у них становится интересным, обретая глубокие связи между вымыслом и реальностью.

Первое воплощение персонажи Алексея и Антона Твороговых получают в пластилине — из него гармоничнее вытекает сценка, служащая затем эскизом для будущей картины.

Посетить выставку можно до 13 ноября по предварительной записи или звонку.

НЕВМИНКУЛЬТ


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