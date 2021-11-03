Сериал о Русской гастрономической революции

Быстро пресытившись запретными радостями, россиянин всерьез застрял на одном из простейших и вполне доступных нынче удовольствий — вкусно поесть. Еще недавно мужчины смеялись над крутоном и дефлопе вместе с «Квартетом И», а теперь выгнали с кухни жен, на полном серьезе ведут кулинарные каналы, смотрят их, и знают пятьдесят оттенков плесени у каждого из сыров.

Культ еды не мог не заинтересовать, и вот уже студия Metrafilms совместно с онлайн-сервисом «Амедиатека» запускают девятисерийное шоу, которое охватит 30 с хвостиком лет становления современной русской гастрономической традиции: от конца 80-х до наших дней.

Эксперты и легенды российского ресторанного шоу-бизнеса вместе с создателями сериала расскажут о нелегком пути, который прошли российские рестораторы из подпольных забегаловок до звездно-мишленовских ресторанов, от слепого копирования иностранных наработок до рождения новой русской традиции и ее масштабной экспансии на международный рынок.

Режиссером сериала «Русская гастрономическая революция» станет Нина Гусева. Среди экспертов ожидаются Алексей Зимин, Митя Борисов, Ольга Ципенюк, Максим Семеляк, Муся Тотибадзе и Антон Лапенко. Релиз намечен на 2022.