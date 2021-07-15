Выставка в честь героев-медиков ВОВ напомнит о настоящем

Героическому труду медиков во время Сталинградской битвы посвятят экспозицию в Музее Победы. С 17 июля по 16 августа выставочный проект «Реликвии Победы» будет дополнен специальной памятной экспозицией.

Среди экспонатов будет представлена санитарная сумка военной поры, принадлежавшая медсестре Клавдии Анненковой, прошедшей Сталинградскую битву.В феврале 1943 года Клавдия Михайловна была направлена медсестрой в медико-санитарный батальон 36-й гвардейской стрелковой дивизии, вместе с которой пройдет Сталинград, отличится на Курской дуге и при форсировании Днепра, а также примет участие в освобождении Украины, Венгрии и Австрии.

Посетители выставки смогут увидеть медаль Клавдии Анненковой «За оборону Сталинграда» и фотографии медсестры.

Временная экспозиция располагается в Выставочной галерее Музея Победы и меняется один раз в месяц. Оценить геройство военных санитарок мы можем только сердцем. А вот облегчить труд современных героев-медиков — в состоянии еще и делами. Возможно, еще и на это призвана натолкнуть нас данная выставка.