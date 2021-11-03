{ 3 ноября 2021 }

«Идеальный муж» вернулся в новую театральную семью

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

В репертуар МХТ вернулся спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж». Новый худрук театра Константин Хабенский посчитал, что его предшественник зря пренебрег богомоловской комедией, уже с 6 ноября билеты поступят в кассы, а показы ожидаются 22 и 23 декабря.

Навскидку от Хабенского ожидались первым делом немного другие решения, но просто пока констатируем — выводы делать рано. А вот Союз православных матерей терпеть не намерен и уже планирует пикеты у МХТ. Богомолов, как несложно догадаться, глубоко разделяет духовные убеждения жены, поэтому в своем сатирическом капустнике, среди латентных властных геев и прочих «лиц эпохи» радостно показывает и православного священника-педофила.

Чувства верующих задеты, зато жена довольна — на то он и идеальный муж.

НЕВМИНКУЛЬТ


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