«Идеальный муж» вернулся в новую театральную семью

Идеальный мужчина уж точно у каждой женщины свой. И в прекрасных дамских головах порядка в этом вопросе нет, никогда не было и не будет, оттого представительницы слабого пола так любят плохих мальчиков и так редко ценят хороших. Ведь [Читать...]

Пермский театр «У моста» начинает работу над серией спектаклей по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», который лег в основу сериала «Игра престолов». За постановку возьмется худрук театра Сергей Федотов, который давно обдумывал возможность перенести [Читать...]

Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовский недавно вернулся из путешествия по Азии. Три дня он провел в Гонконге, а затем поездил по Вьетнаму. Как рассказал Владимир, его впечатлила эта колоритная страна. Особенно ему запомнилось засилье двухколесного транспорта, хаотично перемещающегося [Читать...]

Возвращение в афишу театра «Московская оперетта» мюзикла «Монте-Кристо», поставленного по всемирно известному произведению Александра Дюма в 2008 году и шедшего на ее сцене рекордные четыре сезона, состоится 24 января 2014 года. В течение всего прошлого сезона, ознаменовавшегося премьерой [Читать...]

В своем очередном письме рок-музыкант Моррисси снова раскритиковал королевскую семью, на этот раз он сконцентрировался на их излюбленном времяпровождении – охоте. В письме, которое полностью приводит Pitchfork, экс-фронтмен Smiths критикует речь принца Уильяма о защите вымирающих видов животных, которую он произнес [Читать...]