«Идеальный муж» вернулся в новую театральную семью

В репертуар МХТ вернулся спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж». Новый худрук театра Константин Хабенский посчитал, что его предшественник зря пренебрег богомоловской комедией, уже с 6 ноября билеты поступят в кассы, а показы ожидаются 22 и 23 декабря.
Навскидку от Хабенского ожидались первым делом немного другие решения, но просто пока констатируем — выводы делать рано. А вот Союз православных матерей терпеть не намерен и уже планирует пикеты у МХТ. Богомолов, как несложно догадаться, глубоко разделяет духовные убеждения жены, поэтому в своем сатирическом капустнике, среди латентных властных геев и прочих «лиц эпохи» радостно показывает и православного священника-педофила.
Чувства верующих задеты, зато жена довольна — на то он и идеальный муж.