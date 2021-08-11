Что посмотреть и послушать в августе

ПРОЛОГ

«Я был только тем, чего

Ты касалась ладонью…».

И — мандельштамовское: «Все движется любовью».

Даже у высокооплачиваемой амары Билли Айлиш от этих строк головокружение и трудности с дыханием, чего уж говорить про меня, рожденного с сенсильным, сенсуальным, полыхающим нутром.

На ваших лицах читается вселенская тоска, а я с помощью бессмертных строк даже от московской духоты спасся, даже в жарынь парил.

Если подходить с правильным настроем, порадовать может даже Билли Айлиш.

А ведь я именно об этом и толкую все время — о правильном настрое.

СЕРИАЛЫ

«ПОСЛЕДНИЙ КАНДИДАТ».

В главной роли — неизменно малоэмоциональный КИФЕР САЗЕРЛЕНД.

Но если Сазерленд — Президент, то я — морской котик.

«ЛЮТЕР».

ИДРИС АЛЬБА, конечно, актер видный, но не настолько убедительный, чтобы возрождать сериал.

«БЕЛГРАВИЯ».

От автора «АББАТСТВА ДАУНТОН», что только усугубляет впечатление краха.

“ОРАНЖЕВЫЙ — ЭТО ХИТ СЕЗОНА”.

Не сверхъестественный сериал, но местами пронзительный.

Феминистки, должно быть, млеют.

«КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА».

Не сверхъестественный сериал, но временами пронзительно, истошно смешной.

«ОРВИЛЛ».

Серил далеко не сверхъестественный и ни разу не смешной, даром что заявлен как пародийный (якобы пародия на «Звездные войны»).

«ПЛОТЬ И КОСТИ».

У сериала про мир балета подзаголовок «Пленных не брать».

Каждая балерина — амара, каждый балерун — агафон и гомик, их руководители — бурбоны.

«ДЕВЧОНКИ ИЗ ДЕРРИ».

Те же «ДЕВЧОНКИ», но пожиже. В «ДЕВЧОНКАХ» пренеприятные пигалицы умничали, эти, североирландские, не умничают, а по части пренеприятности американок превзошли. Срочный порыв облегчить кишечник.

«ОТЖИГ».

По слову Вольтера, смягчение нравов — единственная достойная стратегия выживания.

Этот очень пестрый сериал способствует смягчению нравов.

Но пересматривать его я не буду: слишком пестрый.

«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».

Про иррациональное, паранормальное, сверхъестественное.

Сериал, как поздняя Адель, обещал много — дал мало.

«ВАША ЧЕСТЬ».

Сверхъестественно мощный сериал, способный если не упорядочить мир, то хотя бы задуматься о том, чтобы его упорядочить. О сущности, существе человеческого общежития.

«АЛИЕНИСТ».

Если учесть, что автор имел отношение к шедевру под названием «Настоящий детектив», то это сверхъестественный провал.

«ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

Зовите — если хватит духу. Для людей с золотым сердцем.

«ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ УБИВАЮТ».

Тот случай, когда довольно краткого: потому что.

«ЧУМА».

Очень умный и очень качественный ИСПАНСКИЙ сериал.

Актуальное пандемийное зрелище.

«ОТТЕНКИ СИНЕГО».

Давнишнее подозрение насчет того, что ДЖЕННИФЕР ЛОПЕЗ перестала быть актрисой давным — давно, подтвердилось.

«КОРОЛЕВСТВО».

Корейский сериал. Но из этнического конструкта не выросло этническое чудо.

«ПОРОХ».

Историческая драма с актерами из «Игры Престолов», которые, кажется, поверили, что могут играть и Чехова.

ФИЛЬМЫ

«СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ».

Заставь стоеросового Богу молиться; уж эти люди ежели возьмутся снять антирасистский фильм, уж будьте благонадежны, они так расстараются, что расисты в сравнении с их жертвами покажутся нормальными людьми.

«КОРОЧЕ».

Абсурдистская комедия с МЭТТОМ ДЭЙМОНОМ, которая притворяется притчей.

Абсурда много, до притчи не дотягивает, короче.

МУЗЫКА

ДДТ. «ГАЛЯ ХОДИ».

Эпическая, роскошная песня «ЧАЙ».

То есть Шевчук умеет и молотком, а можем тоньше всех — про луну, которая рассыпается на серебряные колокольчики.

СТАС НАМИН И ГРУППА «ЦВЕТЫ».

Сверхъестественная патетика, до невыносимости («Дайте миру шанс»).

ДЖОН ГРАНТ. «РАLЕ GRЕЕN GНОSТS».

Сверхъестественно перехваленный баритон.

«МУМИЙ ТРОЛЛЬ». “ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД. “.

«ОТВ. ЗА РОМАНТИКУ» И «НЕ ПОМНЮ ЗАЧЕМ» — два безоговорочных боевика, способных если не упорядочить мир, это химера, но хотя бы сделать его светлее, хотя бы ненадолго.

ДЖЕЙМС БЛЭЙК. «АSSUМЕ FОRМ».

Перехваленный фраерок с лицом юного Есенина.

Ключевое слово — «перехваленный».

«SТЕRЕОРНОNIСS», «КIND».

Группу заслуженно считают качественной, но и то, что ея мало кто называет любимой, вполне объяснимо: очень похоже на все британское.

КНИГА

«ТАРАНТИНО». ТОМ ШОН.

Блестящий фолиант; именно что фолиант: роскошно изданный.

Смакую каждое предложение.

Этого парня поглотило кино, этот парень такие пули отливает, что нелишне нам всем помнить про то, что все мы — дети, сосланные во взрослую жизнь.

ЭПИЛОГ

Чтобы не ценить жизнь, надо быть не в ладах с головой.

Но чтобы не хотеть учиться у меня сопротивляться «скорби бытия» и ложному балансу глобального мира — это надо быть стоеросовой телятиной без сердца.