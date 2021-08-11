Что посмотреть и послушать в августе

ПРОЛОГ
«Я был только тем, чего
Ты касалась ладонью…».
И — мандельштамовское: «Все движется любовью».
Даже у высокооплачиваемой амары Билли Айлиш от этих строк головокружение и трудности с дыханием, чего уж говорить про меня, рожденного с сенсильным, сенсуальным, полыхающим нутром.
На ваших лицах читается вселенская тоска, а я с помощью бессмертных строк даже от московской духоты спасся, даже в жарынь парил.
Если подходить с правильным настроем, порадовать может даже Билли Айлиш.
А ведь я именно об этом и толкую все время — о правильном настрое.
СЕРИАЛЫ
«ПОСЛЕДНИЙ КАНДИДАТ».
В главной роли — неизменно малоэмоциональный КИФЕР САЗЕРЛЕНД.
Но если Сазерленд — Президент, то я — морской котик.
«ЛЮТЕР».
ИДРИС АЛЬБА, конечно, актер видный, но не настолько убедительный, чтобы возрождать сериал.
«БЕЛГРАВИЯ».
От автора «АББАТСТВА ДАУНТОН», что только усугубляет впечатление краха.
“ОРАНЖЕВЫЙ — ЭТО ХИТ СЕЗОНА”.
Не сверхъестественный сериал, но местами пронзительный.
Феминистки, должно быть, млеют.
«КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА».
Не сверхъестественный сериал, но временами пронзительно, истошно смешной.
«ОРВИЛЛ».
Серил далеко не сверхъестественный и ни разу не смешной, даром что заявлен как пародийный (якобы пародия на «Звездные войны»).
«ПЛОТЬ И КОСТИ».
У сериала про мир балета подзаголовок «Пленных не брать».
Каждая балерина — амара, каждый балерун — агафон и гомик, их руководители — бурбоны.
«ДЕВЧОНКИ ИЗ ДЕРРИ».
Те же «ДЕВЧОНКИ», но пожиже. В «ДЕВЧОНКАХ» пренеприятные пигалицы умничали, эти, североирландские, не умничают, а по части пренеприятности американок превзошли. Срочный порыв облегчить кишечник.
«ОТЖИГ».
По слову Вольтера, смягчение нравов — единственная достойная стратегия выживания.
Этот очень пестрый сериал способствует смягчению нравов.
Но пересматривать его я не буду: слишком пестрый.
«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
Про иррациональное, паранормальное, сверхъестественное.
Сериал, как поздняя Адель, обещал много — дал мало.
«ВАША ЧЕСТЬ».
Сверхъестественно мощный сериал, способный если не упорядочить мир, то хотя бы задуматься о том, чтобы его упорядочить. О сущности, существе человеческого общежития.
«АЛИЕНИСТ».
Если учесть, что автор имел отношение к шедевру под названием «Настоящий детектив», то это сверхъестественный провал.
«ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
Зовите — если хватит духу. Для людей с золотым сердцем.
«ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ УБИВАЮТ».
Тот случай, когда довольно краткого: потому что.
«ЧУМА».
Очень умный и очень качественный ИСПАНСКИЙ сериал.
Актуальное пандемийное зрелище.
«ОТТЕНКИ СИНЕГО».
Давнишнее подозрение насчет того, что ДЖЕННИФЕР ЛОПЕЗ перестала быть актрисой давным — давно, подтвердилось.
«КОРОЛЕВСТВО».
Корейский сериал. Но из этнического конструкта не выросло этническое чудо.
«ПОРОХ».
Историческая драма с актерами из «Игры Престолов», которые, кажется, поверили, что могут играть и Чехова.
ФИЛЬМЫ
«СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ».
Заставь стоеросового Богу молиться; уж эти люди ежели возьмутся снять антирасистский фильм, уж будьте благонадежны, они так расстараются, что расисты в сравнении с их жертвами покажутся нормальными людьми.
«КОРОЧЕ».
Абсурдистская комедия с МЭТТОМ ДЭЙМОНОМ, которая притворяется притчей.
Абсурда много, до притчи не дотягивает, короче.
МУЗЫКА
ДДТ. «ГАЛЯ ХОДИ».
Эпическая, роскошная песня «ЧАЙ».
То есть Шевчук умеет и молотком, а можем тоньше всех — про луну, которая рассыпается на серебряные колокольчики.
СТАС НАМИН И ГРУППА «ЦВЕТЫ».
Сверхъестественная патетика, до невыносимости («Дайте миру шанс»).
ДЖОН ГРАНТ. «РАLЕ GRЕЕN GНОSТS».
Сверхъестественно перехваленный баритон.
«МУМИЙ ТРОЛЛЬ». “ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД. “.
«ОТВ. ЗА РОМАНТИКУ» И «НЕ ПОМНЮ ЗАЧЕМ» — два безоговорочных боевика, способных если не упорядочить мир, это химера, но хотя бы сделать его светлее, хотя бы ненадолго.
ДЖЕЙМС БЛЭЙК. «АSSUМЕ FОRМ».
Перехваленный фраерок с лицом юного Есенина.
Ключевое слово — «перехваленный».
«SТЕRЕОРНОNIСS», «КIND».
Группу заслуженно считают качественной, но и то, что ея мало кто называет любимой, вполне объяснимо: очень похоже на все британское.
КНИГА
«ТАРАНТИНО». ТОМ ШОН.
Блестящий фолиант; именно что фолиант: роскошно изданный.
Смакую каждое предложение.
Этого парня поглотило кино, этот парень такие пули отливает, что нелишне нам всем помнить про то, что все мы — дети, сосланные во взрослую жизнь.
ЭПИЛОГ
Чтобы не ценить жизнь, надо быть не в ладах с головой.
Но чтобы не хотеть учиться у меня сопротивляться «скорби бытия» и ложному балансу глобального мира — это надо быть стоеросовой телятиной без сердца.