{ 11 августа 2021 }

Что посмотреть и послушать в августе

Рубрики: [Кино]  [Книги]  [Музыка]  

ПРОЛОГ

«Я был только тем, чего

Ты касалась ладонью…»

И — мандельштамовское: «Все движется любовью». 

Даже у высокооплачиваемой амары Билли Айлиш от этих строк головокружение и трудности с дыханием, чего уж говорить про меня, рожденного с сенсильным, сенсуальным, полыхающим нутром. 

На ваших лицах читается вселенская тоска, а я с помощью бессмертных строк даже от московской духоты спасся, даже в жарынь парил. 

Если подходить с правильным настроем, порадовать может даже Билли Айлиш. 

А ведь я именно об этом и толкую все время — о правильном настрое. 

СЕРИАЛЫ

«ПОСЛЕДНИЙ КАНДИДАТ». 

В главной роли — неизменно малоэмоциональный КИФЕР САЗЕРЛЕНД. 

Но если Сазерленд — Президент, то я — морской котик. 

«ЛЮТЕР». 

ИДРИС АЛЬБА, конечно, актер видный, но не настолько убедительный, чтобы возрождать сериал.

«БЕЛГРАВИЯ». 

От автора «АББАТСТВА ДАУНТОН», что только усугубляет впечатление краха.

“ОРАНЖЕВЫЙ — ЭТО ХИТ СЕЗОНА”. 

Не сверхъестественный сериал, но местами пронзительный. 

Феминистки, должно быть, млеют. 

«КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА». 

Не сверхъестественный сериал, но временами пронзительно, истошно смешной. 

«ОРВИЛЛ». 

Серил далеко не сверхъестественный и ни разу не смешной, даром что заявлен как пародийный (якобы пародия на «Звездные войны»).

«ПЛОТЬ И КОСТИ». 

У сериала про мир балета подзаголовок «Пленных не брать». 

Каждая балерина — амара, каждый балерун — агафон и гомик, их руководители — бурбоны. 

«ДЕВЧОНКИ ИЗ ДЕРРИ».

Те же «ДЕВЧОНКИ», но пожиже. В «ДЕВЧОНКАХ» пренеприятные пигалицы умничали, эти, североирландские, не умничают, а по части пренеприятности американок превзошли. Срочный порыв облегчить кишечник.

«ОТЖИГ». 

По слову Вольтера, смягчение нравов — единственная достойная стратегия выживания. 

Этот очень пестрый сериал способствует смягчению нравов. 

Но пересматривать его я не буду: слишком пестрый. 

«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 

Про иррациональное, паранормальное, сверхъестественное. 

Сериал, как поздняя Адель, обещал много — дал мало. 

«ВАША ЧЕСТЬ».

Сверхъестественно мощный сериал, способный если не упорядочить мир, то хотя бы задуматься о том, чтобы его упорядочить. О сущности, существе человеческого общежития. 

«АЛИЕНИСТ». 

Если учесть, что автор имел отношение к шедевру под названием «Настоящий детектив», то это сверхъестественный провал. 

«ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

Зовите — если хватит духу. Для людей с золотым сердцем. 

«ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ УБИВАЮТ». 

Тот случай, когда довольно краткого: потому что. 

«ЧУМА».

Очень умный и очень качественный ИСПАНСКИЙ сериал. 

Актуальное пандемийное зрелище. 

«ОТТЕНКИ СИНЕГО». 

Давнишнее подозрение насчет того, что ДЖЕННИФЕР ЛОПЕЗ перестала быть актрисой давным — давно, подтвердилось. 

«КОРОЛЕВСТВО». 

Корейский сериал. Но из этнического конструкта не выросло этническое чудо. 

«ПОРОХ». 

Историческая драма с актерами из «Игры Престолов», которые, кажется, поверили, что могут играть и Чехова. 

ФИЛЬМЫ

«СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

Заставь стоеросового Богу молиться; уж эти люди ежели возьмутся снять антирасистский фильм, уж будьте благонадежны, они так расстараются, что расисты в сравнении с их жертвами покажутся нормальными людьми. 

«КОРОЧЕ». 

Абсурдистская комедия с МЭТТОМ ДЭЙМОНОМ, которая притворяется притчей. 

Абсурда много, до притчи не дотягивает, короче. 

МУЗЫКА

ДДТ. «ГАЛЯ ХОДИ». 

Эпическая, роскошная песня «ЧАЙ». 

То есть Шевчук умеет и молотком, а можем тоньше всех — про луну, которая рассыпается на серебряные колокольчики. 

СТАС НАМИН И ГРУППА «ЦВЕТЫ». 

Сверхъестественная патетика, до невыносимости («Дайте миру шанс»). 

ДЖОН ГРАНТ. «РАLЕ GRЕЕN GНОSТS». 

Сверхъестественно перехваленный баритон. 

«МУМИЙ ТРОЛЛЬ». “ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД. “. 

«ОТВ. ЗА РОМАНТИКУ» И «НЕ ПОМНЮ ЗАЧЕМ» — два безоговорочных боевика, способных если не упорядочить мир, это химера, но хотя бы сделать его светлее, хотя бы ненадолго. 

ДЖЕЙМС БЛЭЙК. «АSSUМЕ FОRМ». 

Перехваленный фраерок с лицом юного Есенина. 

Ключевое слово — «перехваленный». 

«SТЕRЕОРНОNIСS», «КIND». 

Группу заслуженно считают качественной, но и то, что ея мало кто называет любимой, вполне объяснимо: очень похоже на все британское. 

КНИГА

«ТАРАНТИНО». ТОМ ШОН. 

Блестящий фолиант; именно что фолиант: роскошно изданный. 

Смакую каждое предложение. 

Этого парня поглотило кино, этот парень такие пули отливает, что нелишне нам всем помнить про то, что все мы — дети, сосланные во взрослую жизнь. 

ЭПИЛОГ

Чтобы не ценить жизнь, надо быть не в ладах с головой. 

Но чтобы не хотеть учиться у меня сопротивляться «скорби бытия» и ложному балансу глобального мира — это надо быть стоеросовой телятиной без сердца. 

Отар Кушанашвили


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