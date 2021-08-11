Жизнь, новеллы и самоубийство Рюноскэ Акутагавы

Искусство — единственная стезя, сумевшая приручить самоубийство. Оно сделало суицидальное намерение собственной куклой, отстаивающей интересы своего хозяина. Писатели часто превращают свою смерть в культ, либо за них это делают почитатели. Отсюда и сказки про “проклятых поэтов”, романтическую кончину и так далее. Апогеем формы великописательской смерти можно считать самоубийство: Хантер Томпсон отказался от собственной старости, выстрелив себе в голову, Пауль Целан бросился с моста в Сену, а Юкио Мисима превратил собственное сэппуку в событие исторического масштаба. Таким образом, суицидальный мотив стал неотъемлемой околомаргинальной традицией многострадальной литературы. За этим мотивом сразу же следует череда образов, влияющих на восприятие писателя читателем. Тот же Хантер Томпсон никогда не будет прежним, после того как совершил провокационное самоубийство. Этот акт, как бы ужасно не звучало, вписан в его библиографию несмываемым клеймом. Но самым интересным примером является Рюноскэ Акутагава, который шёл к своему самоубийству всю жизнь.

Когда маленькому Рюноскэ было всего 10 месяцев, его мать покончила с собой в психиатрической больнице. Призрак смерти преследовал японца почти с самого рождения. Не исключено, что дальнейшая озабоченность писателя тематикой загробного мира была обусловлена шокирующей смертью матери. Ему повезло, Рюноскэ попал в интеллигентную семью своего дяди, где его воспитывали по всей строгости японской культуры. В молодости Акутагава увлёкся Стриндбергом, Бодлером, Рембо, а также Достоевским и Гоголем. Рюноскэ вообще часто отсылался к русским писателям, взять например рассказ «Сад», вдохновлённый «Вишнёвым садом» Чехова. Но суть не в этом, а в том, что Рюноскэ Акутагава, как вы могли заметить, не испытывал снобского отвращения к европейской культуре, как многие японские деятели искусства. Во многом западные писатели определили его стиль и проблематику, но всё же центром творческой деятельности стал японский фольклор и религиозные верования. Причём мистика в его рассказах настолько чужда европейскому восприятию, что воспринимается как нечто безгранично новое. Притчи Рюноскэ могут начинаться описанием прекрасного времяпрепровождения Будды в райских садах, а заканчиваться падением самовлюблённого преступника в адскую Реку Крови.

Как мы уже сказали, акт самоубийства, кажется, задумывался Рюноскэ, начиная с расцвета молодости. Уже во второй новелле «Юноши и смерть» писатель олицетворяет старуху с косой и, по сюжету, награждает тех, кто о ней не забывает. Проследить тягу к небытию у Рюноскэ не сложно: в «Муках ада» он показывает жертвенность художника, готового пройти через все испытания Демонов ради удачной картины, в «Мандаринах» рассуждает о бессмысленности и скуке жизни, но главным трудом Акутагавы стал рассказ «Жизнь идиота».

Рюноскэ работал над «Жизнью идиота» долгое время, пытаясь тщетно написать достоверную и полную автобиографию, но ему не подходили ни форма, ни слова. После чего Акутагава запихнул собственную жизнь в литературный размер маленького рассказа. Получилось довольно сюрреалистическое, резанное произведение, отсекающее всё лишнее и выводящее на передний план самые волнительные моменты жизни писателя. Здесь он презирает посетителей книжного магазина с высоты верхней полки, здесь пытается покончить с собой, здесь ссорится с женой: жизнь Акутагавы наполнена случайностями и парадоксами, а истинный смысл она обретает только в литературной форме. Недаром Акутагава в последней главе «Жизни Идиота» пишет, что так и не разобрался в себе и своей жизни, блуждая в вечных сумерках.

«Жизнь идиота» Рюноскэ Акутагава прикрепил к предсмертной записке и отправил своему близкому другу. Рассказ стал буквально посмертным литературным завещанием японского писателя. После этого Рюноскэ употребил большую дозу веронала (сильное снотворное) и скончался. Несмотря на то, что пожизненное признание у Рюноскэ имелось, его это совсем не волновало. Его завораживала смерть, выглядывающая из большинства произведений. Она пряталась за светом Луны, за весенними сумерками и осенним утром: Акутагава находил её везде, где только мог. Самоубийство Рюноскэ — это не героический подвиг Мисимы, не битниковский перформанс, отрицающий старость, Хантера Томпсона, но поступок человека, истинно уставшего от своего бремени.