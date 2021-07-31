В России появилась Комиссия по историческому просвещению

Ее председателем Владимир Путин назначил Владимира Мединского. Такое решение кому-то показалось недостаточным и мягким — уже давно назрел запрос на создание института по сохранению исторической памяти по примеру Института национальной памяти Польши (или той же Украины). С другой стороны — им уже становится Российское военно-историческое общество (РВИО) Мединского. Поэтому все логично.

Сейчас, конечно, звучат возгласы о попытках подчинить или переписать историю. Но ни у кого не вызывает сомнений, что единый подход к историческому просвещению (в том числе с учетом региональных особенностей) и борьба с фальсификацией исторических фактов — во-первых, прямая задача государства и общества, а во-вторых, необходимость. Это касается истории прошлого и настоящего.

По самой же комиссии — состав пока неизвестен. Особенно интересно, кто станет ответственным секретарем (уже есть предположение, но о нем расскажем позже).

Мнений много — собрали наиболее интересные и кардинальные.

@aavst55 Регулирование истории. То есть теперь этой наукой придется заниматься только в соответствии с решениями комиссии. Если чуть в сторону, то объявят иностранным агентом, который не уважает память предков.

@staraya Уже более 20 лет идет разговор о том, что «лихие 90-е» подарили нам излишний плюрализм в школьном курсе истории, по каждому периоду в обращении ходят десятки разных учебников, которые одни и те же события интерпретируют совершенно по-разному, что недопустимо при политике конструирования единого культурного и гражданского пространства. И Мединский первый, кому удалось пробить эту стену.

@logikamarkova Комиссия будет формировать государственную политику не столько в области истории, сколько в области идентичности, где сейчас и идёт основная политическая борьба. И в области политических споров на исторические темы. Там тоже острейшая политическая борьба. И комиссия будет контролировать государственную политику в этих областях. Это огромное достижение России, которая подвергается мощным атакам в области политической интерпретации истории. Поэтому кто за Россию тем нравится эта комиссия. А все, кто стремится к исчезновению России и её поражению в гибридной войне, к размыванию российской идентичности, им эта комиссия не нравится. А вы идите почитайте одну из книг Мединского.

@novaya_pishet Как видно, обстановка в исторической сфере у нас предвоенная: темные силы так и норовят усомниться в том, что мы самые великие, а в нашем прошлом все было прекрасно. В нынешней России все хотят быть силовиками, и даже для контроля над мыслями об истории создается фактически силовой орган.

@nomenclatura Фактически Мединский стал одним из ключевых лиц по реализации так называемой «политики памяти», не говоря уже о невероятно возросшем лоббистском потенциале бывшего министра.

@history_fan Эстафета памяти, эстафета исторической правды из поколения в поколение не должна прерываться. Российское государство обязано делать и делает все, чтобы помочь людям сохранить эту правду. Это долг сегодняшнего поколения, это и святая обязанность всех будущих поколений.

@DavydovIn Новости Мединского: вот, наконец, и историки стали силовиками. Оглядываясь на весь опыт поколений гуманитариев, убеждаешься в правоте подобных решений.

Эти не подведут.

@ASGasparyan Вы обратили внимание, что в межведомственной комиссии по историческому просвещению на эту минуту отсутствуют представители Госдумы? Что совершенно логично в свете многочисленной дикости, которую депутаты яростно выдавали многие годы в многочисленных ток-шоу. И ладно бы только «бендеровцы» были. Ахинею про русский коллаборационизм я одно время коллекционировал и сравнивал степень дикости и мракобесия с Вятровичем, а потом перестал. Объем оказался слишком большим.

@politjoystic Мединский может стать летописцем Путина. Может, кстати, и сможет качественно.