Америка и допинг

Глава антидопингового агентства США, то ли не удовлетворённый тем, что происходит в Токио, где российские спортсмены выступают более чем достойно, то ли просто из большой любви к России, потребовал обнародовать все допинг-пробы российских спортсменов. Поскольку он не верит в то, что они все не на допинге сидят, Россию недостаточно наказали и вообще, она над ВАДА издевается, а ей ещё и подыгрывают. Кто и в чём именно он не сказал, но ему лично ясно, что раз где-то что-то у российской сборной получается, то тут явно что-то нечисто. Или всё нечисто. В чём он сотоварищи и готов разбираться самым тщательным образом, дабы разоблачить, наказать и заклеймить российский спорт и всю нашу страну, как таковую, на веки веков. Дабы неповадно ей было… ну, и так далее.

Предложение, конечно, интересное. Знаковое и показательное предложение. Поскольку когда где-то сбоит и срывается, проще всего начать криком кричать, что на самом-то деле свои спортсмены лучше и по-настоящему они победили, да только их соперники играли нечестно. Ну, или там у них сплошной допинг. А между тем, если на ситуацию взглянуть повнимательней, преинтереснейшие выводы из олимпийских побед и поражений сборной США можно сделать. Особенно по результатам Токио. Поскольку один только провал в гимнастике Симоны Байлз и её катастрофический нервный срыв говорит о том, что именно американцы годами выигрывали в целом ряде дисциплин из-за того, что их спортсмены сидели чёрт знает на каких запрещённых во всём мире препаратах.

В данном конкретном случае никто даже и не скрывает: их гимнастка с детства принимала опаснейший и вредный стимулятор, который не случайно называют «кокаином для бедных». Отчего так и блистала на спортивных подмостках. Только ей это разрешили, исходя из «медицинских соображений». И в те страны, где ей надо было выступать, она его ввозила вполне официально. Такая вот, формально абсолютно законная, но при этом абсолютно мафиозная схема. И, в принципе, в Токио было бы то же самое, да разрешение на ввоз её категорически запрещённого в Японии «лекарства» из-за сбоев в местной бюрократии надо было неожиданно долго ждать. По крайней мере, хитрые и умные японцы именно на это сослались. Ну, коронавирус, то-сё… Вот она без своего химического стимулятора в Японию выступать и поехала.

Результат — полнейшая неспособность выступать, нервный срыв и грандиозный провал. Но это, вроде как, частный случай. А сколько ещё побед американских спортсменов основано не на их реальных способностях, а на том, что они принимают стимуляторы? Говоря проще, на допинге, нагло и подло замаскированном под «лечение»? И сколько их медалей на мировых и олимпийских первенствах ничего на самом деле не стоят? Не нужно ли проверить на допинг-пробы самих американцев? Всех без исключения, за все годы. И все результаты обнародовать. А если их по какой-то причине опубликовать не удастся (не нашли, случайно выбросили, проба оказалась испорченной или ещё что-то — неважно), засчитать это как доказательство самого грандиозного мошенничества в истории мирового спорта.

Тогда надо будет все их награды, полученные с помощью допинга, либо внушающие подозрения на этот счёт, аннулировать. Разогнать их Антидопинговое агентство. Запретить их спортсменам, уличённым в допинге или оказавшимся под подозрением, выступать — в особо тяжёлых случаях пожизненно. Поставить под запрет американский флаг и гимн на международных соревнованиях. В общем, применить к Соединённым Штатам все те рестрикции, которые под их давлением применили или пытались применить к России. И раз и навсегда запретить им на веки вечные фокус с разрешением на приём запрещённых препаратов, якобы из медицинских соображений. Нашли идиотов в масштабах всего остального мира!

С тем же успехом, что все их «медицинские препараты», можно разрешить американским спортсменам принимать героин, кокаин или ЛСД. Мало ли, кому какую справку врачи нарисуют. Разницы нет со сложившейся в их гимнастике ситуацией ровно никакой. И, ещё раз, собственно, почему только в гимнастике? Если их пловцов проверить, у которых то рекорд за рекордом с фантастическими результатами, то, как раз в Токио, засбоило… Мало ли, какие вещества в какой стране в какую эпоху употреблять разрешалось и разрешается… Шерлок Холмс у Конан-Дойля тоже кокаинистом был. В те годы это в Европе считалось нормальным — детей лауданумом успокаивали. Так что, прав американец. Надо с допингом в спорте на веки вечные заканчивать. Вот, с самой Америки и начнём.