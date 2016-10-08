Стыдно признаться, но некуда деться: мне абсолютно пофигу страсти по диссертации Мединского, как и он сам.

Ну, лишат его докторской степени, ну, не лишат…

Его диссер лучше или хуже тысяч прочих?

Или Мединский – главное зло?

Когда-то, помнится, главным злом был Лигачев.

А до него – даже такой нулевой мужичок по фамилии Полозков.

Уж как с ними боролись лучшие люди страны!

Лучшим людям страны у нас обычно ничем другим заниматься неохота.

Ок, догрызут Мединского – получат Ямпольскую.

Схарчили Астахова – стало лучше?

Да кому оно надо,чтобы было лучше?

Просто очень хочется гнать.

Гнать и грызть!

Когда кончатся враги – грызть друг друга.

Лучшим людям страны – можно