Стыдно признаться, но некуда деться: мне абсолютно пофигу страсти по диссертации Мединского, как и он сам.
Ну, лишат его докторской степени, ну, не лишат…
Его диссер лучше или хуже тысяч прочих?
Или Мединский – главное зло?
Когда-то, помнится, главным злом был Лигачев.
А до него – даже такой нулевой мужичок по фамилии Полозков.
Уж как с ними боролись лучшие люди страны!
Лучшим людям страны у нас обычно ничем другим заниматься неохота.
Ок, догрызут Мединского – получат Ямпольскую.
Схарчили Астахова – стало лучше?
Да кому оно надо,чтобы было лучше?
Просто очень хочется гнать.
Гнать и грызть!
Когда кончатся враги – грызть друг друга.
Лучшим людям страны – можно
Мединский
Стыдно признаться, но некуда деться: мне абсолютно пофигу страсти по диссертации Мединского, как и он сам.
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